تحديد برنامج تربص المحليين هذا الشهر

يواجه المنتخب الجزائري للاعبين المحليين على التوالي نظيريه السوري والكويتي يومي 13 و26 نوفمبر، خلال تربصه التحضيري المقرر بدبي (الإمارات العربية المتحدة) من 10 إلى 26 نوفمبر، استعدادا للبطولة الإفريقية للمحليين-2022 (المؤجلة إلى 2023) بالجزائر (13 يناير- 4 فبراير).

وحسب البرنامج الذي كشفت عنه الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) على موقعها الرسمي، فإن المباراة أمام سوريا مبرمجة يوم الأحد 13 نوفمبر بملعب الشارقة (سا 19:30) فيما ستجري المباراة أمام الكويت يوم السبت 26 نوفمبر بملعب الشرطة بدبي (سا 19:00).

وخلال تربص دبي، ستخوض التشكيلة الوطنية مباراة ثالثة يوم السبت 19 نوفمبر بملعب الفجيرة (سا 19:00) أمام منتخب آخر من القارة الإفريقية سيتم تحديده لاحقا.

واختتم الفريق الوطني تربصه بطبرقة (تونس) الأربعاء الفارط، تخللته مباراتان وديتان أمام مالي (فوز 4-0) والنيجر (فوز 2-0).

وخلال الـ"شان" تتواجد الجزائر في المجموعة الأولى، بملعب براقي، رفقة كل من ليبيا، إثيوبيا والموزمبيق.