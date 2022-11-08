أمن العاصمة يوجه نداء للجمهور

وجه الأمن الوطني بولاية الجزائر، نداء للجمهور بخصوص أشخاص مشتبه فيهم في عدة قضايا نصب واحتيال.

وأوضح المصدر أنه: "طبقا لأحكام المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية وعملا بالإذن الصادر عن نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد، تنهي مصالح أمن الولاية إلى علم المواطنين، أن الأشخاص الظاهرين في الصور والمدعويين كل من (أ.ب)، (ف.ي)، (ت.أ)، (ل.د)، مشتبه فيهم في قضايا النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور.

ودعت ذات المصالح كل شخص وقع ضحية للسالف ذكرهم ، سواء التقاهم شخصيا أو تعامل معهم أو له معلومات بوصفه شاهدا، التوجه إلى محكمة سيدي محمد، أو التقدم إلى مقر الأمن الولائي بذات الولاية أو إلى أقرب مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية، لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.