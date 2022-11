« L’Algérie a gagné le pari après le succès du Sommet arabe »

Le sommet arabe a été couronné d’«un succès éclatant à tous les niveaux», a indiqué la revue El Djeïch dans son dernier numéro.

« L’Algérie a créé l’événement arabe par excellence. Après une absence de trois ans du fait de la pandémie de coronavirus, notre pays a accueilli les dirigeants arabes lors d’un sommet historique, et dans une conjoncture régionale et internationale extrêmement complexe qui a affecté, d’une manière ou d’une autre, la région arabe dans son ensemble. Et, comme il était attendu, notre pays a gagné le pari après le succès tant espéré du Sommet arabe dont les résultats ont été considérés, à juste titre, comme une nouvelle pierre dans l’action arabe commune », a-t-elle souligné.

« Grâce à son intense activité diplomatique, l’Algérie a pu faire ses preuves dans le traitement de nombreuses questions, grâce aussi à sa politique rationnelle, fondée sur une coopération fructueuse avec les pays arabes dans divers domaines, conformément au principe immuable et fondamental de non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats, de soutien aux causes justes, au premier rang desquelles figure la cause palestinienne, dont l’Algérie aspire à ce que cette dernière demeure toujours au centre de l’attention arabe et internationale », a ajouté la revue.

« Au regard de la conjoncture internationale exceptionnelle, qui exige des Etats arabes d’adopter des positions fortes, le Sommet d’Alger a veillé au renforcement de l’action collective constructive et efficiente pour mettre un terme aux crises que connaissent certains pays arabes, conclut la revue.