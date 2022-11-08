بعد احتجاج السكان .. مقابلات دون جمهور بالدار البيضاء

سيجرى لقاء الجولة الحادية عشر من الرابطة المحترفة الأولى بين نادي بارادو ووفاق سطيف بملعب الدار البيضاء في العاصمة لكن دون حضور الجمهور.

وتم اتخاذ هذا القرار من الوالي المنتدب لدائرة الدار البيضاء بعد الاجتماع الذي عقده مع اللجنة الأمنية الفرعية، على خلفية الأحداث التي شهدتها بعض المباريات التي احتضنها الملعب البلدي، واحتجاج سكان المنطقة على هذا الوضع المتكرر.

وكانت مقابلة الدور التمهيدي من كأس الجمهورية التي جمعت بين نصر حسين داي واتحاد الحراش، أمس الإثنين، النقطة التي أفاضت الكأس بعد أحداث شغب تسبب في خسائر مادية لسكان الأحياء المجاورة للملعب.