قطاع التأمينات يتوقع استمرار الانتعاش سنة 2022

أكد رئيس اتحاد شركات التامين وإعادة التامين، يوسف بن ميسية، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن قطاع التأمينات في الجزائر، يتوقع أن يؤكد انتعاشه في سنة 2022 و ذلك بفضل تعافي عديد القطاعات الاقتصادية بعد التراجع الذي تسبب فيه وباء كوفيد-19.

وأوضح بن ميسية للصحافة على هامش أشغال الملتقى الدولي حول الابتكار المالي والتكنولوجي في خدمة المالية، "أننا نتوقع تسجيل نمو برقم أعمال القطاع في سنة 2022، على الأقل مشابه لذلك المسجل في سنة 2021 الذي كان في حدود 5 %".

وأضاف يقول أن السوق كانت قد سجلت في سنة 2021 رقم أعمال يقدر بـ152.2 مليار دينار جزائري، موزع على التأمينات المباشرة (144.4 مليار دج منها 13.6 مليار دج لحساب تامين الأشخاص) والتأمينات المتخصصة (2 مليار دج) والعقود الدولية (5.7 مليار دج).

كما أشار رئيس اتحاد شركات التامين وإعادة التامين، إلى التأثير الايجابي على قطاع التأمينات بجميع فروعه، للانتعاش المسجل منذ 2021 في عديد قطاعات النشاط الاقتصادي.

وفي رده عل سؤال حول القانون الجديد حول التأمينات الجاري إعداده، أكد بن ميسية، أن الجديد الذي سيتم إدراجه سيتمحور بشكل خاص حول الرقمنة، سيما منها تسوية عقود التامين والتوقيع الالكتروني والقيام بعقود التامين عبر الانترنت.

كما يتعلق الأمر حسب ذات المسؤول، بإدخال إصلاحات على نشاط الإشراف على القطاع، وذلك عبر إنشاء سلطة مستقلة.