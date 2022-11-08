الرابطة الأولى تدخل في راحة إجبارية

ستركن البطولة المحترفة الأولى لكرة القدم للراحة خلال تربص المنتخب الجزائري للاعبين المحليين المقرر بالإمارات العربية المتحدة من 10 إلى 26 نوفمبر، حسبما أعلنت عنه اليوم الثلاثاء الرابطة المحترفة لكرة القدم، على موقعها الرسمي.

وأوضحت الهيئة الكروية ما يلي:"قصد السماح للمنتخب الجزائري للاعبين المحليين بالتحضير جيدا لبطولة إفريقيا للمحليين (شان-2022) المؤجلة لسنة 2023، المقررة بالجزائر من 13 يناير إلى 4 فبراير، في أحسن الظروف، تحيط الرابطة المحترفة علما، الأندية والرأي العام الرياضي بأن البطولة ستكون في راحة خلال فترة تربص منتخب المحليين المبرمج من 10 إلى 26 نوفمبر 2022''.

ويضيف بيان الرابطة بأن "الجولة الثانية عشرة للبطولة المحترفة ستدور يوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022".

وأشارت الرابطة بأن "برنامج مباريات الجولات الأخيرة لمرحلة الذهاب للرابطة الأولى وبرنامج المباريات المتأخرة سيتم الكشف عنه حسب تواريخ التربصات القادمة للمنتخب الوطني للمحليين".

للتذكير، سيخوض المنتخب الجزائري للاعبين المحليين، خلال تربصه التحضيري بالإمارات العربية المتحدة ثلاث مباريات ودية أمام على التوالي، سوريا يوم الأحد 13 نوفمبر بالشارقة والكويت يوم السبت 26 نوفمبر، بملعب الشرطة بدبي ومباراة ثالثة يوم السبت 19 نوفمبر بالفجيرة أمام منافس سيتم الكشف عنه لاحقا.