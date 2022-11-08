بتهمة الرشوة .. إيداع موظف ببلدية الطاهير الحبس

أمر مساء اليوم الثلاثاء قاضي التحقيق لدى محكمة الطاهير بجيجل بإيداع موظف ببلدية الطاهير الحبس المؤقت، وذلك بتهمة قبول مزية غير مستحقة واستغلال الوظيفة.

المتهم المذكور كان قد تم توقيفه في حالة تلبس بعد تحقيقات قامت بها الفرقة الجنائية للشرطة القضائية بأمن ولاية جيجل بأمر من وكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة، وذلك على إثر شكوى تقدم بها أحد المواطنين مفادها أن موظفا طب منه مبلغ 40 مليون سنتيم لمساعدته في عدم تنفيذ قرار يخص هدم مسكن له في طور الإنجاز بأحد أحياء البلدية، كما مكنت العملية من استرجاع المبلغ المالي المذكور.