دعوات إلى وقفات احتجاجية ضد التطبيع بالمغرب

دعت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع إلى تنظيم وقفات احتجاجية عبر كل ربوع المغرب، نهاية الشهر الجاري، تخليدا لليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف 29 نوفمبر من كل عام.

وجاء بيان للجبهة دعوتها لكافة فروعها ومختلف المنظمات المناصرة للقضية الفلسطينية إلى "الإعداد لتخليد اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني"وذلك "بمختلف الأشكال المناسبة من وقفات احتجاجية وأنشطة إشعاعية وفنية ورياضية وغيرها".

وفي ذات الصدد، دعت الجبهة إلى " تنظيم وقفة احتجاجية مركزية بالرباط في نفس اليوم على الساعة السادسة مساء أمام مقر البرلمان"، حسب ذات البيان.

كما وجهت نداءً خاصا لأسرة التعليم والفصائل الطلابية "لما لها من دور تأطيري هام بالنسبة للتلاميذ والطلبة"، لتخليد هذا اليوم بالأشكال التي يرونها ملائمة، وفقا للبيان.

ونددت الجبهة بعدد من أشكال التطبيع والتعاون مع الكيان الصهيوني "التي تتم تحت يافطة التسامح الديني لتسويغ العلاقة بمرتكبي جرائم الحرب ضد الإنسانية" ، مشيرة في بيانها إلى ما وصفته بـ "الافتتاح المشبوه والمثير للاستغراب " لأول مرة في العالم العربي لكنيس يهودي في حرم جامعة مغربية.

جدير بالذكر أن وسائل إعلام مغربية كانت قد كشفت بداية الشهر الجاري عن افتتاح كنيس يهودي بجامعة "محمد السادس" في مدينة مراكش، في سابقة هي الأولى من نوعها في العالم العربي.