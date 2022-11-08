تصريحات شارف قبل مواجهة كيب تاون

أكد مدرب اتحاد الجزائر، بوعلام شارف، أن مقابلة إياب الدور التمهيدي الأخير مكرر من كأس الكنفدرالية الإفريقية ضد نادي كيب تاون لن تكون سهلة رغم عودة ممثل الجزائر بالتعادل السلبي في مواجهة الذهاب بجنوب إفريقيا.

وخلال ندوة صحفية عشية المواجهة، شدد شارف على صعوبة المقابلة أمام نادي احتل المركز الثاني في البطولة الجنوب إفريقية الموسم الماضي، معبرا عن أمله في أن يستغل المهاجمون الفرص التي ستتاح خلال المواجهة.

وعن خوض المواجهة بعيدا عن العاصمة في ملعب 8 ماي 45 بمدينة سطيف، كشف شارف أن لاعبيه تأقلموا مع الوضعية الحالية باعتبار أن الفريق يلعب كل مبارياته منذ بداية الموسم خارج ميدانه بسبب غلق ملعب بولوغين، المعقل التاريخ للنادي.

وسيستقبل أبناء سوسطارة، مساء الغد الأربعاء نادي كيب تاون الجنوب إفريقي بملعب 8 ماي 45 في سطيف على أمل التأهل إلى دور المجموعات والمنافسة بقوة على اللقب.

فيديو للندوة الصحفية نقلا عن الصفحة الرسمية للنادي: