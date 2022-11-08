والى وهران يوضح حول مصنع "فيات"

أكد والى ولاية وهران، سعيد سعيود، اليوم الثلاثاء، أن الالتزام مع مصنع السيارات الايطالية "فيات" مزال قائما، وستكون أول سيارة "فيات" منتجة في الجزائر قبل نهاية سنة 2023.

ونفى سعيود، في تصريح للصحافة الوطنية، انسحاب شركة "فيات" من الجزائر مؤكدا أنه مجرد تشكيك وإشاعة فقط.

وكان وزير الصناعة أحمد زغدار قد وقع الشهر الماضي اتفاقية-إطار بين قطاع الصناعة والمصنع الإيطالي "فيات"، التابع للمجمع العالمي "ستيلانتيس"، لإقامة مشروع لتصنيع السيارات السياحية والنفعية الخفيفة بوهران.

وفي السياق ذاته، اعتبر وزير الصناعة، إمضاء هذه الاتفاقية، تجسيد للعلاقات المتميزة التي تجمع الجزائر بإيطاليا.