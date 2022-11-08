التماسات النيابة العامة في حق ولد قدور

التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة)، مساء اليوم الثلاثاء، عقوبة 18 سنة سجنا نافذا في حق المدير العام السابق لمجمع سوناطراك، عبد المؤمن ولد قدور، لمتابعته بتهم ذات صلة بالفساد خلال صفقة اقتناء مصفاة "أوغستا" من طرف المجمع.

وفي نفس القضية، التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق نجل ولد قدور، نسيم، مع إصدار أمر بالقبض الدولي في حقه و 5 سنوات سجنا نافذا في حق زوجة عبد المؤمن ولد قدور، أنيسة أوعبد السلام.

كما تم التماس عقوبة تتراوح ما بين 10 و 7 سنوات حبسا نافذا في حق عدد من الإطارات السابقين بشركة سوناطراك، المتابعين في نفس القضية، بالإضافة إلى مصادرة كافة الأموال والعقارات المحجوزة في إطار هذه القضية. للإشارة، انطلقت أطوار هذه المحاكمة صباح اليوم بالاستماع إلى المتهمين ثم الشهود لتتواصل بمرافعات دفاع المتهمين.