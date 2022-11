Usine Fiat : Explications du wali d’Oran

Le wali d’Oran Saïd Saayoud a affirmé ce mardi que l’engagement avec l’usine de voitures Fiat est toujours en vigueur et que la première voiture « Fiat » sera produite en Algérie avant la fin de l’année 2023.

Dans une déclaration à la presse, Saayoud a démenti le retrait du groupe Fiat de l’Algérie et affirmé qu’il ne s’agit que d’une propagande.

Il est à rappeler que le ministre de l’Industrie Ahmed Zeghdar avait ratifié le mois passé une convention-cadre entre le secteur de l’Industrie et l’usine italienne «Fiat», filiale du groupe mondial « Stellantis », pour la mise en place d’une usine de montage de véhicules touristiques et utilitaires légers à Oran.

Dans le même sillage, le ministre de l’Industrie a considéré que la ratification de cette convention est une concrétisation des relations exceptionnelles entre l’Algérie et l’Italie.