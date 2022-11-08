إطلاق أشغال تجديد خط السكة الحديدية الجزائر- آغا

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم الثلاثاء، عن مواصلة أشغال برنامج تهيئة وتجديد خطوط السكة الحديدية للجزائر العاصمة وضواحيها.

وفي بيان لها أكدت الشركة أن أشغال التهيئة والتجديد ستتواصل ابتداءً من يوم الجمعة 11 نوفمبر 2022 في المقطع الممتد من محطة الجزائر نحو محطة آغا.

كما أوضحت الشركة في بيانها أن كل قطارات الخطوط الطويلة والجهوية (ما بين المدن) ستنطلق وتتوقف في محطة آغا، أما قطارات الضاحية :الجزائر - العفرون - الجزائر وكذا : الجزائر - الثنية - الجزائر ، فسيبقى انطلاقها وتوقفها في محطة الجزائر.

وبخصوص المشروع قالت الشركة إنه يتعلق بتجديد السكة الحديدية :قضبان - براغي - حجر الرص - بحص، وكهربة خط السكة الحديدية، وكذا تجديد أنظمة الإشارة والاتصالات.

وتُجرى الأشغال، حسب البيان ، على مسافة قدرها 1,3 كلم ، وستستغرق المرحلة الأولى منها مدة 4 أشهر.