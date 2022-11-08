إطلاق الكتاب المدرسي الرقمي هذا الخميس

أعلنت وزارة التربية الوطنية، اليوم الثلاثاء، أنها ستشرع ابتداء من يوم الخميس المقبل في وضع كتب رقمية بصفة مجانية لجميع عناوين الكتب المدرسية المقررة في مرحلة التعليم الابتدائي، بما في ذلك التربية التحضيرية.

وجاء في بيان لذات الوزارة أن الكتب الرقمية تشمل ما مجموعه 44 عنوانا ، إذ يتعلق الأمر بكتب اللغة العربية ، اللغة الأمازيغية، اللغة الفرنسية ، اللغة الإنجليزية ، وكل كتب المواد والأنشطة الأخرى.

ويمكن استغلال هذه الكتب ، وفقا للوزارة ، على الحاسوب المكتبي ، الحاسوب المحمول ، اللوح الإلكتروني ، الهاتف الذكي ، والتلفاز الذكي .

وذكرت الوزارة في بيانها أن استغلال هذه الكتب يتم حسب إحدى الحالتين : الأولى تخص الأولياء المنخرطين في الفضاء المخصص لهم ضمن النظام المعلوماتي من خلال الدخول عبر الرابط المخصص واتباع الخطوات التسلسلية المبينة فيه لتفعيل التطبيق الذي يسمح بتحميل الكتب الرقمية.

أما الحالة الثانية ، حسب البيان ، فتتعلق بالأولياء غير المنخرطين في الفضاء المخصص لهم ضمن النظام المعلوماتي ، حيث ينبغي عليهم التقرب من الابتدائيات التي يدرس بها أبناؤهم للحصول على رمز التفعيل ، وكذا على دليل إعلامي يتضمن كافة الخطوات التي تمكنهم من تحميل الكتب الرقمية.

.وتأتي هذه الخطوة ، حسب بيان الوزارة ، استكمالا للإجراءات التي اتخدتها لتخفيف وزن المحفظة المدرسية