وصفات تحضير لاصق تنظيف البشرة منزلياً

على الرغم من عدم وجود أي شيء ضار بطبيعته في شرائح لاصق تنظيف البشرة وإزالة الأوساخ من المسام التي يتم شراؤها من المتجر، إلا أن المواد الاصطناعية فيها قد يكون لها تأثير سلبي على الجلد على المدى الطويل.



كبديل صحي وآمن على البشرة والجيب على حدٍ سواء، يمكن التفكير في صنع شرائح لاصق تنظيف البشرة الخاصة بك بمكونات طبيعية يمكنك العثور عليها في المنزل.



من المهم استخدام شرائح المسام التي تصنعها بنفسك على وجه نظيف. إذ يُعد غسل الوجه مسبقاً ضرورياً لإزالة الزيوت السطحية والأوساخ من البشرة، وكذلك لتنعيم الرؤوس السوداء وتسهيل إزالتها.



كما ستحتاجين أيضاً إلى غسل وجهك بعد استخدام شرائح المسام لإزالة أية مكونات زائدة متبقية.



ولكن عند المعاناة من الحساسية الجلدية من أي من المكونات، لا تستخدمي أياً من الوصفات التالية. يوصَى أيضاً بإجراء اختبار الحساسية للمكونات في وقت سابق للتأكد من عدم وجود أي ردود فعل سلبية.



فيما يلي بعض أشهر وصفات قطاع المسام وكيفية صناعتها.



لصقات تنظيف البشرة ببياض البيض



على الرغم من أنه قد تكون هناك مخاطر مرتبطة بالحساسية والعدوى، إلا أن بياض البيض يستخدم على نطاق واسع في أقنعة الوجه المصنوعة منزلياً بسبب مزايا في التقشير وتضييق المسام الواسعة.



عند استخدامه في شرائط لاصق تنظيف البشرة والمسام، قد يكون لبياض البيض القدرة على المساعدة في التخلص من خلايا الجلد الميتة المتراكمة.



وللتحضير استخدمي بياض البيض في وعاء وقطعي منشفة مطبخ ورقية إلى شرائح رفيعة، وضعيها مع بياض البيض.



بمجرد أن يتشرب المنديل بياض البيض، ضعيه على المنطقة المرغوبة من الجلد. قشري وأزيلي الشرائح بلطف بمجرد أن تتصلب على البشرة بالكامل، أو بعد حوالي 20 دقيقة.



من الضروري بعد ذلك تنظيف الوجه بالغسول الملائم لنوع البشرة واستخدام المرطب اليومي بالطريقة المعتادة.



شرائط تنظيف المسام بالسكر والعسل



يُعرف العسل بخصائصه المطهرة، في حين أن الملمس الخشن للسكر يخلق مقشراً طبيعياً. عند الجمع بين هذين المكونين، قد يخلقان شريحة مسام فعالة وصحية للجلد ودون آثار جانبية.



وللتحضير، قومي بتسخين كميات متساوية من العسل والسكر معاً فوق قدر على نار متوسطة. وبمجرد أن تمتزج تماماً، اترك الخليط يبرد لعدة دقائق.



بعدها ضعيه على المنطقة المرغوبة من الجلد واتركيه حتى يصلب لمدة 15 دقيقة على الأقل. قشري الشريط برفق واشطفي بشرتك ورطبيها.



شرائط المسام بالزبادي والجيلاتين



يُعرف الزبادي بقدرته على تعزيز الرطوبة في الجلد وتهدئة الالتهاب أيضاً، وذلك بفضل البروبيوتيك الطبيعي المتوفر فيه.



إذ يُستخدم الجيلاتين في هذه الوصفة للمساعدة في خلق التأثير "اللزج" لشرائط المسام المشتراة من المتجر. وتتكون هذه الوصفة من كميات متساوية من الجيلاتين الطبيعي والزبادي العادي (حوالي ملعقة كبيرة من كل منهما).



يمكن أيضاً استخدام الحليب بدلًا من الزبادي في تلك الوصفة، على الرغم من أن قوامه قد يكون أرق وأخفّ عند الاستخدام.



ببساطة سخّني المكونات معاً حتى تمتزج تماماً، اتركيها بضع دقائق حتى تصبح دافئة وليست ساخنة. بمجرد أن يصبح المزيج جاهزاً، ضعيه في طبقة رقيقة ومتساوية على الأنف أو الذقن أو الجبهة.



انتظري 15 دقيقة أو حتى يتماسك الخليط تماماً قبل تقشير المزيج عن الوجه برفق.



وبشكل عام، من الضروري توخى الحذر إذا كانت بشرتك حساسة عند إجراء هذه الوصفات المنزلية، لأن قدرة الجيلاتين وبياض البيض على الالتصاق بالجلد يمكن أن تسبب تهيجاً عند إزالتها في بعض الحالات.