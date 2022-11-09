وفاتان وثلاثة جرحى في حادث مرور بتيميمون

توفي شخصان وأصيب ثلاثة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع أمسية البارحة بالطريق الولائي رقم 51 في شطره العابر في دائرة أوڤروت بولاية تيميمون.

وأفادت مصالح الحماية المدنية إن إسعافاتها تدخلت مساء أمس الثلاثاء، لأجل حادث مرور وقع بالطريق الولائي رقم 51 وبالتحديد في النقطة الكيلومترية 401 ببلدية لمطارفة التابعة إقليميا لدائرة أوڤروت.

وأوضح المصدر ذاته إن الحادث الناجم عن انحراف وانقلاب سيارة نفعية من نوع نيسان نفارا، كان على متنها ستة أشخاص، خلف وفاة شخصين في عين المكان وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة قدمت لهم إسعافات في عين المكان ونقلهم إلى مستشفى أوڤروت، بينما لم يصب الشخص السادس بأي جروح.