أسعار النفط تواصل تراجعها

تواصل أسعار النفط الانخفاض للجلسة الثالثة على التوالي، وتم تداول عقود خام "برنت" اليوم الأربعاء عند مستوى 95 دولارا للبرميل وسط مخاوف من تباطؤ الطلب على الخام لدى الصين.

وحسب بيانات وكالة "بلومبرغ" فإنه بحلول الساعة 06:28 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.37 بالمائة إلى 88.58 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.25 بالمائة إلى 95.12 دولار للبرميل.

ويأتي هذا الانخفاض قبل صدور بيانات في الولايات المتحدة حول مخزونات الخام وسط توقعات بارتفاع المخزونات، وذلك بناء على تقرير معهد البترول الأمريكي.

ووفقا للتقرير الذي صدر أمس فإن مخزونات النفط الخام ارتفعت بواقع 5.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع من نوفمبر الجاري، مع صعود مخزونات البنزين 2.5 مليون برميل.