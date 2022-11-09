"موانئ دبي" تستكمل عصرنة محطة الحاويات بميناء الجزائر

أعلنت "موانئ دبي العالمية" في الجزائر العاصمة عن الانتهاء من تحديث وعصرنة محطة الحاويات التابعة لها في ميناء الجزائر العاصمة. وأشار بيان صادر عن الشركة إلى أن "موانئ دبي العالمية" استثمرت أكثر من 114 مليون دولار في تحديث البنية التحتية الرقمية والمعدات والأنظمة للمحطة، منذ توقيع اتفاقية الامتياز في عام 2009.

وقال المدير العام لـ "موانئ دبي العالمية الجزائر" سمير بوماتي: "لقد فهمنا منذ البداية مدى أهمية ميناء الجزائر كحلقة وصل أساسية بين شمال إفريقيا وأوروبا والبحر الأبيض المتوسط وما وراءها. ويلتزم فريقنا في الجزائر باستخدام المعرفة العميقة بالقطاع لتحسين الاتصالات وزيادة فرص الأعمال والمساهمة في تنمية الاقتصاد المحلي، من خلال تسهيل حرية حركة البضائع"، معتبرا أن ميناء الجزائر هو محور بين شمال إفريقيا وأوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط ككل.

وقد مكنت هذه الاستثمارات من زيادة سعة المحطة من 250 ألف حاوية مكافئة (20 قدمًا) إلى 755.6 ألف حاوية مكافئة سنويا. كما تم تقليص أوقات انتظار السفن من 10 أيام في عام 2009 إلى أقل من يوم واحد للوحدات الأصغر. ويمكن للميناء الآن استيعاب السفن التي تحمل ما يصل إلى 2000 حاوية مكافئة، مع تقليل متوسط وقت الانتظار للسفن الكبيرة بنسبة 50%، كما أنها أول محطة حاويات في البلاد تتمتع بتغطية كاملة بكاميرات المراقبة. وأدت هذه التحسينات إلى زيادة سعة مناولة الحاويات، وتقليل أوقات انتظار السفن، وإضافة خدمات لوجستية جديدة.

وساعدت هذه التحسينات على تعزيز الصادرات المحلية، باستثناء النفط والغاز، من 1.5٪ إلى 4٪ هذا العام. ويمكن لـ "موانئ دبي العالمية الجزائر" الآن أن تقدم حلولاً لوجستية متكاملة، وحلولاً لسلسلة التوريد، مثل الفحص والمسح الضوئي والوزن وتسليم الحاويات ومناولة الحاويات خارج المقياس، بالإضافة إلى تسليم الحاويات المبردة وتتبعها.

وحددت الشركة من بين أهدافها تعزيز الصادرات الجزائرية بما يتجاوز النفط والغاز، ليشمل المنتجات الزراعية والإلكترونيات وغيرها، إضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية لتمكين أشكال جديدة من التجارة، فضلا عن الاستفادة من الأنظمة الرقمية باستخدام أحدث التقنيات لتعزيز الكفاءة اللوجستية.

وأشارت الشركة إلى أن الأمر يتعلق بأول محطة حاويات في الجزائر بحصة سوقية تبلغ 23%، و55% من الحصة السوقية لحجم الحاويات في ميناء الجزائر، وأول محطة حاويات مراقبة بالكامل بأنظمة الدوائر التلفزيونية المغلقة، مع تسجيل 114 مليون دولار أمريكي تم استثمارها في تحديث البنية التحتية والمعدات والأنظمة في الميناء.