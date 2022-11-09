انقطاع التزود بالماء في بلديتين بالعاصمة

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر "سيال"، اليوم الأربعاء، عن انقطاع التزود بالماء الشروب بكل من بلديتي بئر مراد رايس وبئر خادم بالعاصمة.

وحسب بيان "سيال"، فإن هذا الانقطاع راجع إلى أشغال صيانة لقناة رئيسية للتوزيع وهذا على مستوى شارع الإخوة 3 بوادو لبلدية بئر مراد رايس وبحي بساتين ببلدية بير خادم.

وأضاف ذات المصدر، أن الأحياء التي ستعرف انقطاعا للماء ببئر مراد رايس هي المرادية بالكامل، المدنية بحي 108 مسكن، بئر مراد رايس بشارع الإخوة بوادو، شارع سليمان عميرات، حي 85 وحدة سكنية، عقار السكني بوسيجور، حي أونالي، عقار إسكان البساتين، حي كناب 720 وحدة سكنية حي البساتين.

أما بالنسبة لبلدية بئر خادم فستمس الأحياء التالية: بئر خادم كاملة، جسر قسنطينة بجنان سفاري وعدل عين المالحة وسطاوالي بمركز البلدية.

وتؤكد سيال، بأنّ عملية إعادة التزويد بالمياه الشروب ستستأنف تدريجيا خلال ليلة الأربعاء إلى الخميس.