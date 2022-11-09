توقيف شخصين وحجز نحو 1800 قرص مهلوس بسطيف

تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف من توقيف شخصين يروجان مؤثرات عقلية حيث أوقفتهما متلبسين وبحوزتهما كمية هامة المحظورات تم تمويهها داخل مركبة نفعية أوقفت وسط مدينة سطيف.

وجاء هذه العملية حسب ما نقلت إذاعة سطيف الجهوية عن مصالح الأمن، بناء على معلومات تم استغلاله، حيث تمت مراقبة وتتبع المشتبه فيهما مدة طويلة أفضت إلى توقيفهما وحجز 1798 قرص من أدوية ذات تأثير عقلي متأتية عن طريق التهريب، إلى جانب ثلاث قارورات تحوي سوائل مخدرة، ومبلغ مالي هام من عائدات ترويج هذه السموم.

وأضاف نفس المصدر إنه بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم إعداد ملف جزائي ضد المشتبه فيهما اللذان قدما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف صبيحة اليوم.