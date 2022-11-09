أجريت أمس، أول عملية من نوعها لزراعة جهاز منظم ضربات القلب "بايس مايكر" على مستوى المؤسسة العمومية الاستشفائية "عبد القادر تقزابت" بتيبازة.

وشهد مستشفى تقزايت عبد القادر بعاصمة ولاية تيبازة إجراء أول عملية زرع لجهاز منظم ضربات القلب لمريضين تمت برمجتهما، على مستوى وحدة القسطرة التابعة لمصلحة طب القلب والشرايين التي دشنت في الفاتح من نوفمبر من طرف والي تيبازة أبو بكر الصديق بوستة وتم إجراء العمليتين على يد رئيس مصلحة أمراض القلب والشرايين البروفيسور عودية يزيد وتحت إشرافه برفقة طاقم طبي وشبه طبي مختص.

وتعد العمليتين الأولى من نوعها على مستوى ولاية تيبازة، علما أن الطاقم الطبي بهذه المصلحة كان يضطر لنقل المرضى الذين تتطلب حالتهم إجراء هذا النوع من العمليات إلى مستشفيات الجزائر العاصمة قبل العودة بهم إلى المستشفى لوضعهم تحت الرقابة الطبية المتخصصة.