توقيف داعمين للإرهاب وإحباط إدخال كميات ضخمة من المخدرات

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي (07) عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني.

وأفاد بيان وزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، أن وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي نفذت خلال الفترة الممتدة من 02 إلى 08 نوفمبر 2022، عديد العمليات حيث أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية، 54 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات ضخمة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ 11 قنطارا و95 كيلوغراما من الكيف المعالج، فيما ضبطت كميات كبيرة من الأقراص المهلوسة تُقدر بـ (649838) قرص.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڤزام وجانت وتندوف، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 379 شخصا وضبطت 23 مركبة و298 مولدا كهربائيا و146 مطرقة ضغط و11 جهاز كشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف 37 شخصا وضبط 25 بندقية صيد و33854 خرطوشة خاصة ببنادق الصيد وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ 342 طن وكذا 53 قنطارا من مادة التبغ و31139 وحدة من مختلف المشروبات، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني. كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ (12376) لتر بكل من تمنراست وتبسة وسوق أهراس والطارف، يضيف البيان.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية وأنقذوا 161 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 166 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.