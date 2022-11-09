ناسا تؤجّل إطلاق مهمة إلى القمر

أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" عن تأجيل محاولة إطلاق مهمة "أرتميس" إلى القمر مرة أخرى، بسبب الظروف الجوية، في المقابل، تستعد الصين لإطلاق مركبة الشحن الفضائية "تيانتشو-5".

وأشارت "ناسا" إلى أنّ اقتراب عاصفة استوائية من ولاية "فلوريدا" الأمريكية، حيث يقع مطار "كيب كانافيرال" الفضائي، كان سبباً للتأجيل حتى الأربعاء القادم، حيث كان من المقرر إطلاق "أرتميس" الإثنين المقبل.

في بيانها، أشارت "ناسا" إلى أنّها تواصل مراقبة العاصفة الاستوائية نيكول، وتقرر إعادة توجيه عملية إطلاق لمهمة "أرتميس" الأولى يوم الأربعاء 16 نوفمبر، في انتظار الظروف الآمنة للموظفين للعودة إلى العمل فضلا عن عمليات الفحص بعد مرور العاصفة.

وأضافت ناسا أن فرصة إطلاق احتياطية ستكون في 19 نوفمبر، وأنها ستعمل على مزيد من النوافذ الاحتياطية.

الجدير بالذكر أن "ناسا" ألغت ثلاث محاولات لإطلاق الصاروخ "إس إل إس" الجديد، خلال شهري أوت وسبتمبر الماضيين، بسبب مشاكل تقنية، أبرزها تسرب الهيدروجين السائل أثناء ملء الخزانات بهذا الوقود.

وتأمل مهمة "أرتميس" غير المأهولة، اختبار صاروخ "إس إل إس" الجديد، بالإضافة إلى كبسولة "أوريون" غير المأهولة على رأسه، تمهيدا لعودة الرحلات المأهولة إلى القمر مستقبلا، بعد نحو 50 عاما على آخر رحلة ضمن برنامج "أبولو".

في غضون ذلك، أعلنت وكالة الفضاء المأهول الصينية اليوم الأربعاء، أنّ المجموعة المؤلفة من مركبة الشحن الفضائية "تيانتشو-5" وصاروخ حامل من طراز "لونغ مارش-7 واي6"، قد تم نقلها إلى منطقة الإطلاق.

وذكرت الوكالة أن مركبة الشحن الفضائية سيتم إطلاقها في المستقبل القريب في الوقت المناسب.

وأضافت أن المرافق والمعدات الموجودة في موقع الإطلاق، وهو موقع ونتشانغ لإطلاق المركبات الفضائية في مقاطعة هاينان بجنوبي الصين، في حالة جيدة، وسيتم إجراء مختلف الفحوصات الوظيفية والاختبارات المشتركة قبل الإطلاق كما هو مخطط لها.