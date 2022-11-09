بزنسة في مواعيد التأشيرات

تزايدت شكاوى المواطنين من عمليات البزنسة التي باتت تمارس للحصول على موعد لدفع ملف التأشيرات نحو الوجهات الأوربية التقليدية للجزائريين. وحسب شهادات لمواطنين، فإن بعض وكالات السفر ومقاهي الأنترنت باتت تبيع الموعد فقط مقابل 30 ألف دينار إلى 50 ألف دينار، وهو مبلغ يفوق حتى رسوم التأشيرة التي تفرضها القنصليات.

وفي حديث مع "الخبر" قال المواطن "ص.ب" 35 سنة أنه عندما عجز عن الحصول على موعد عبر موقع "بي ال اس" لتجدد تأشيرته الإسبانية، اضطر للتوجه نحو إحدى وكالات السفر في شرق العاصمة التي تواصل مديرها مع صديق في ''بي أل أس'' وتكفل بتحديد موعد له مقابل 28000 دج بعد 18 يوما.

وأوضح المعني في حديثه مع "الخبر" أنه حاول الحصول على موعد عائلي، ولكن صاحب الوكالة قال أن الوضع يختلف بين من يريد تجديد تأشيرته ومن يريد الحصول عليها لأول مرة (حالة زوجته).

وبعد تأخر حصول زوجته على الموعد، اضطر المتحدث للبحث عن موعد عبر وكالة أخرى مقابل 48000 دج، وبعد ثلاثة أيام تحصل على الموعد.

وعندما استفسرت "الخبر" عن كيفية الحصول على المواعيد، قال المتحدث أن بعض الوكالات التجارية لديها برمجيات لقرصنة مواعيد الحصول على التأشيرات. وباتت القضية تستدعي تحقيقا، حسب المواطنين المتضررين في هذه الممارسات، وما إذا كانت وراءها شبكات تتاجر بالمواعيد.

وقد وصل صدى هذه القضية حتى لمجلس الشيوخ الفرنسي، حيث تساءل السيناتور الجمهوري أرنود بازان عن شروط إصدار التأشيرات الفرنسية عبر شركة "تي.أل.أس كونتاكت" المكلفة بمنح المواعيد واستقبال الملفات على مستوى عنابة ووهران.

وفي سؤال وجهه لوزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، لفت أرنود بازان، عضو مجلس الشيوخ، انتباه الوزيرة إلى حقيقة أن النظام الفني على الموقع المخصص يفتح عددا من الخانات التي يتم نشرها يوميا بشكل محدود ويصعب فهمها، ولكن النقر على فتحة خالية على ما يبدو "لا تسبب أي تأثير".

وذكر السناتور أنه كان هناك بالفعل تقرير برلماني قدم إلى الجمعية الوطنية في جانفي 2021، يشير إلى صعوبة تحديد المواعيد المرتبطة بالتأشيرات.

وبخصوص الجزائر، أشار السيناتور إلى أن الصعوبات مرتبطة خصوصا بأخذ الموعد، والتي تزايدت مع بروز مكاتب عديدة تقوم باستباق الجميع والظفر بالمواعيد المتاحة على الإنترنت، وتقوم بإعادة بيعها لطالبي التأشيرة بأسعار مرتفعة لصالحها، في إشارة لمقاهي الإنترنت حيث جاء في مراسلته أنه ''في الواقع يبدو أن مديري وكالات السفر والمقاهي الإلكترونية لديهم برمجيات تستوعب عددا كبيرا من المواعيد بمجرد توفرها، ثم تعيد بيعها للمتقدمين بأسعار تتراوح بين 5000 دج و 35000 دج لأغلى المواعيد".

وحسب نص السؤال، تقوم ''تي.أل.أس كونتاكت'' المكلفة بقبول ودراسة ملفات التأشيرات في عنابة ووهران، إضافة لإدارة إجراءات التسجيل للحصول على المواعيد لإيداع الملفات - الذي هو مجاني ولكن غير عملي- في أغلب الأحيان، باقتراح خدمات مدفوعة على غرار المساعدة على تكوين الملف، واستلام الملف في عطل نهاية الأسبوع.

كما أصر السيناتور الجمهوري، في مراسلته، على ضرورة معرفة العناصر الإحصائية لعدد المواعيد التي أخذها الجزائريون مباشرة على موقع "تي.أل.أس" لطلب التأشيرة، من دون اللجوء إلى مكاتب تقديم الخدمة.

وطالب بالحصول على توضيحات من وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، بخصوص الحلول التي تنوي اعتمادها حتى يتمكن طالبو التأشيرة من الحصول على مواعيد بطريقة شفافة أكثر.