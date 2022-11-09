عندما غدر ملك المغرب بالجزائر الفتية

حلّت مؤخرا الذكرى الـ 59 للنزاع الجزائري المغربي، أو ما اصطلح على تسميته بـ "حرب الرمال"، حيث اختلقت المغرب هذا الصراع والحرب المسلحة في شهر أكتوبر سنة 1963، بدعوى المشاكل الحدودية بين البلدين، وكانت منطقة تندوف وحاسي البيضاء، مسرحا للحرب بين البلدين، ثم انتشرت إلى فجيج المغربية. ارتأت "الخبر" العودة إلى هذه الأحداث، في ظل الأوضاع التي صبغت العلاقة بين البلدين مؤخرا، وحاولنا رفقة مؤرخين وباحثين التحرّي في الجذور التاريخية للحرب، ومجرياتها ونتائجها، مع تقديم قراءات وتحليلات تاريخية عن أسباب هذه الحرب المفتعلة، التي أعلنتها المغرب غداة استقلال الجزائر، ومدى تأثير مجريات هذا الصراع على العلاقات بين البلدين أثناء الثورة وبعد الاستقلال.

لقد قامت القوات المسلحة المغربية باحتلال بعض المناطق الحدودية الجزائرية ورفضت الانسحاب منها، حيث دخلت حاسي البيضة ويونو وتنجوب في سبتمبر عام 1962، إلا أن الجزائريين، رغم الأوضاع الصعبة التي كانوا يمرون بها من المشاكل السياسية وقلة الإمكانيات، لكن ربّ ضارة نافعة، فقد ترك الجزائريون الخلافات جانبا، وأعلنوا التعبئة الشاملة، لتشتعل الحرب خاصة في مركالة، قرب تندوف، حيث حاصر الجيش المغربي المجاهدين الذي استولى في البداية على المنطقة. ولم يكن هناك تكافؤ بين الجيش الجزائري والمغربي سواء من حيث العدة والعتاد، فالجيش المغربي كان متفوقا على الجيش الجزائري الناشئ، سواء من حيث العدد أومن حيث الذخيرة والدبابات والطائرات والقذائف الثقيلة، إضافة إلى أن الجيش الجزائري كان قد خرج من حرب التحرير منهك القوى، واستغل الجيش المغربي تفوقه المادي لضرب المجاهدين العزل.

المغرب والثورة الجزائرية من إظهار التحالف إلى التصادم

قال الدكتور عبد الله مقلاتي، بجامعة المسيلة، إن المغرب احتفى بوقف إطلاق النار في الجزائر، ووجهت إليه الأنظار وهو يستقبل أول نزول للزعماء الخمسة المعتقلين، وذكر في تصريح لـ"الخبر" أن الحسن الثاني استقبل زعماء الثورة الجزائرية في قصره، واستقبلت الجماهير الشعبية بحماس موكب ابن بلة ورفاقه، "كانت علامات الاستفهام تلف العلاقات المغربية الجزائرية، خاصة وأن المغرب بدا متخوفا من شكل الاستقلال الذي تحقّق، ومن التوجه التقدمي الاشتراكي لجبهة التحرير الوطني، وانعكاساته على المغرب الذي بدأ يميل نحو الاتحاد الوطني للقوات الشعبية"، وعليه أوضح مقلاتي أنه كان على النظام المغربي أن يناور كثيرا من أجل كسب رهان استقراره.

صرّح الدكتور أن المغرب اندفع نحو تشجيع التغيير، ووجد ضالته في الصراع السياسي الذي نشب بين الحكومة الجزائرية المؤقتة والمكتب السياسي المدعوم من قبل جيش الحدود، "وبما أن الحكومة لم تتجاوب مع مطالبه الترابية ساند القصر تحالف تلمسان معولا على علاقاته مع ابن بلة وخيضر وأتباعهما لتحقيق جملة أهداف إستراتيجية أهمها: إثارة الفوضى بالشكل الذي يمكن المغرب من ضم الأقاليم التي كان يطالب بمغربيتها وإظهار مركزه القوي في المنطقة المغاربية". والتأثير على التوجه السياسي والإيديولوجي، يقول مقلاتي، لنظام الجزائر المستقلة وإمكانية احتوائه للتوجه الغربي الحيازة على إقليم تندوف ذي الأهمية الاستراتجية سياسيا واقتصاديا" .

وصرّح أن سعد دحلب، وزير خارجية الحكومة المؤقتة، يرجع سبب التقارب المغربي مع ابن بلة، إلى عدم تجاوب الحكومة المؤقتة مع مطالب المغرب بمغربة موريطانيا وبضم تندوف وبشار، وقال سعد دحلب على لسان مقلاتي" أعتقد أن الاهتمام الخاص الذي أبداه جلالة الملك إزاء ابن بلة ذا علاقة مباشرة مع هذه المسائل وكما رأينا ابن بلة يفعل، فإن هذا الأخير لا يستطيع أن يقدم له كل الوعود المرجاة، وما عسى الملك الحسن الثاني أن يخسره إذا ما صدقه أو تظاهر بتصديقه، ويجب الاعتراف أن ابن بلة لم يضيّع الوقت كثيرا كي ينفصل عنه، حيث إنه ومباشرة بعد توليه زمام السلطة، دخل معه في حرب". ويضيف دحلب، حسب الدكتور، أن الاتصالات التي ربطها الحسن الثاني بابن بلة، دامت أكثر من ثلاثة أشهر تردّد خلالها محمد الغزاوي عليه كثيرا، وأنه أصبح يعتبره بمثابة الحكومة المؤقتة.

ويعتقد مقلاتي أنه ومن جهة أخرى، عرف ابن بلة وقادة هيئة الأركان كيف يحيكون تحالفاتهم الدولية والمحلية للوصول إلى السلطة، فأظهروا التحالف مع دول الجوار ومع مصر الناصرية، وانطلقوا من وجدة المغربية، معتمدين دعم الجيش والنظام المغربي، ولم يكن هذا النظام مطلعا على طبيعة تحالفات ابن بلة، إذ كان العسكريون عماد سلطته، وهؤلاء كانت علاقاتهم متدهورة مع السلطات المغربية زمن الكفاح المسلح، "لقد تعرضوا للضغوط وشعروا بالابتزاز وأكنوا حقدا لنظام لم يكن في نظرهم متعاونا مع ثورتهم، بل إن جموحهم الثوري سيدفع بهم إلى تصنيف النظام الرجعي في المغرب عدوا للجزائر التقدمية"، وصرّح مقلاتي أنه هكذا وجد النظام المغربي نفسه في مواجهة ضباط جيش التحرير الجزائري وعلى رأسهم هواري بومدين، وهم أكثر تشدّدا وثورية من السياسيين المعتدلين، وحسبه فما كان عليه إلا أن يصادمهم بالقوة لتحقيق طموحاته، ومن جهتهم ركّز قادة الحكومة الجزائرية المؤقتة في دفاعهم عن شرعية حكومتهم على أهمية التحالف الخارجي مع تونس والمغرب، "وقد بادر ابن خدة إلى زيارة المغرب وإجراء عدة مباحثات مع السلطة المغربية، أظهر خلالها شرعية الحكومة التي يقودها، ووجّه للملك الحسن الثاني رسالة شكر على العناية التي استقبله وتسهيل مهامه، معربا له عن تمنيات استقباله في الجزائر المستقلة.

الصراعات كادت أن تكون دموية

ذكر مقلاتي أنه خلال مرحلة وقف إطلاق النار وعشية إجراء الاستفتاء، سعى المغرب لتنفيذ مخططاته الرامية إلى ضم المناطق الحدودية سواء بالقوة من خلال احتلال المناطق التي أخلاها الفرنسيون أو بالمناورات وتشجيع أعيان قبائل تندوف والساورة على المطالبة بمغربيتهم. وقال إن تندوف، تمثل منطقة إستراتجية مهمة في الربط بين المغرب وموريطانيا، وفي الإشراف على الساقية الحمراء ووادي الذهب، كما أنها منطقة غنية بالثروات الباطنية كالحديد والفوسفات، ولهذا اعتبرها المغرب في إطار "الحق التاريخي" جزء من الوطن، مدعيا أن فرنسا لم تلحقها بالجزائر الفرنسية، إلا خلال عام 1953، وأن قبائلها بايعت السلطان".

وحسب مقلاتي، فقد بدأت المناورة المغربية، بكسب القائد عبد الله ولد السنهوري الذي أنكر في عهد الفرنسيين تبعية تندوف للمغرب، وجنّدت عددا من أبناء قبائل التخوم الحدودية للمطالبة بمغربيتهم، وعشية إجراء الاستفتاء، أظهر الملك تخوفه من أن يكرس ذلك عدم مغربية تندوف، "فطالب في رسالة إلى عبد الرحمان فارس نقلها وزير العدل بوستة في19 جوان 1962، بعدم شمول الاستفتاء منطقة تندوف، وأرسل أحمد العلوي لبحث الموضوع مع الحكومة المؤقتة في تونس"، وقد ردت يضيف المتحدث الهيئة التنفيذية المؤقتة على بوستة بأنها غير مخولة بالنظر في هذه المسالة، أما الحكومة المؤقتة وابن بلة، فكان موقفهما واضحا في أن الاستفتاء يشمل الجزائر في إطار حدودها الحالية، وأن مشكلة الحدود ستناقش مع حكومة الجزائر المستقلة"، واسترسل "أمام الحوادث المعرقلة للاستفتاء، راسل عبد الرحمان فارس الملك المغربي، يرجوه عدم إثارة المشاكل وعرقلة مهمة الاستفتاء وتسلم السلطة، مؤكدا له أن سكان تندوف هم جزائريون بحكم نصوص اتفاقيات ايفيان"، واستشهد مقلاتي بما قاله بلعيد عبد السلام عضو الهيئة التنفيذية أنه عايش الصراع على تندوف، وأن المشكل الحدودي كان في منتهى الخطورة، وكاد يوقع صراعا دمويا، ومرده أن المغرب استطاع اختراق المنطقة عن طريق تنظيم "الحركة" بتندوف الذي دعا السكان حسب بلعيد عبد السلام إلى عدم المشاركة في الاستفتاء الذي لا يعنيهم "لأن المغرب سيستقر بتندوف يوم إعلان استقلال الجزائر، ويقول بلعيد عبد السلام أنه"ونتيجة لمعرفتنا بالمطامح المغربية في الجنوب الغربي لبلادنا، تم تعيين مناضلين وطنيين للإشراف على مدينتي بشار وتندوف، فعين عبد المجيد امزيان واليا على بشار وبلقاسم بن بعطوش مساعدا له في تندوف، وتم تحذير الفرنسيين من مغبة أية تآمر مع المغربيين"، وواصل "انتقل بلعيد إلى تندوف وقابل أعيان قبائلها، صعب عليه في البداية إقناعهم بأنهم جزائريون، ولكن تبين له فيما بعد أن المسألة مرتبطة بالإغراءات المادية التي وعد بها الحسن الثاني، الأعيان التقليديين، فتسنى له إيجاد مداخل لاحتوائهم لصف الجزائر، وقد وجهته الحكومة المؤقتة بتعليمات صارمة، بعد أن منحته أربعين مليون فرنك ووافق الجيش الفرنسي بعد تردّد نقل مائتي جندي من القوة المحلية إلى تندوف"، مؤكدا أن بلعيد عبد السلام بادر أولا إلى حل منظمة الحركة الموالية لحزب الاستقلال ونصّب جمارك وحراسا جزائريين، بفعل ذلك جرى الاستفتاء في ظروف عادية وأعلنت بعض القبائل جزائريتها".

وصرّح مقلاتي في ذات السياق أن المشكل ظل قائما في ظل صراع السلطة الذي تقوّى، واستغل المغرب الفراغ القائم في تندوف، وخاصة في ظل تأخر وصول وحدات جيش التحرير من بشار وعين الصفراء، "وعندما وصلت المدينة في سبتمبر 1962 وجدت وضعا مضطربا، إذ أن المدينة باتت مقسمة بين الخاضعين لسطوة المغربيين وأولئك الموالين لجبهة التحرير الوطني"، وذكر أنه لولا جهود الوساطة ودهاء المسؤولين الجزائريين ، لوقعت الكارثة، هذه الكارثة لم تكن أسوأ من غياب الجيش الجزائري بالمرة، لأن هذا الغياب كان يؤدي إلى حصول عواقب درامية يتساءل عنها بلعيد عبد السلام بالقول: فكيف يمكن لنا أن نخرج المغاربة لو أنهم استقروا في تندوف؟، هل نحاربهم؟ إن ذلك سوف يكون أمرا فظيعا للغاية، كانوا سيكرسون الصبغة المغربية لهذا الجزء من ترابنا ".

المطامع التوسعية المغربية برميل بارود ينتظر إشعال الفتيل

صرّح الدكتور مختار هواري بجامعة باتنة 1 بأن بعض المغاربة يتغنون بدين مساعدتهم للجزائر إبان الثورة التحريرية، وهم يعلمون أنهم تخلوا عن الجزائر في منتصف الطريق، وقال في تصريح لـ"الخبر": "رحم الله الأمير عبد الكريم الخطابي الذي كان يدعو من خلال جيش المغرب العربي إلى ضرورة مواصلة الكفاح المغاربي المشترك حتى تحرير كل أقطار المغرب الكبير"، لكن المخزن حسبه آثر مصالحه الشخصية، ليستغل تضحيات الشعب الجزائري لتعزيز استقلاله، حيث أوضح بأن الشعب الجزائري بقدر ما يتذكر التضامن الشعبي المغربي بقدر ما يتذكر مؤامرة اختطاف طائرة الزعماء الخمس، ويتذكر كيف كانت الأسلاك الشائكة تضرب الحصار على شعبنا ويتواطأ حزب الاستقلال مع عصابات "الزوكيت" التي كانت حسبه تعتدي على اللاجئين والجنود وتستولي على المؤن والذخائر والأسلحة الموجهة إلى ثوار الجزائر خلال ربيع 1958، وتقطع الطريق على قوافل السلاح الجزائرية على المنطقة الجبلية الوحيدة التي لا تمر عليها الأسلاك الشائكة ؟.

عاد الدكتور مختار إلى الأحداث التي سبقت "حرب الرمال" وذكر أن علال الفاسي أقام في 5 جويلية 1956 ندوة صحفية، وضّح فيها على الخصوص بأن المعاهدة المغربية المتعلقة باستقلال تنص على إجراء مفاوضات حول مشكلة الحدود المغربية، وكشف علال الفاسي، يقول الدكتور مختار، عن خريطة جغرافية للمغرب وضعت سنة 1947 على يد ابن عمه عبد الكبير الفاسي، ويزعم في هذه الخريطة أن المغرب تمتد حدوده إلى نهر السنغال، ثم يحتوي على تندوف وكولمب بشار وتوات والقنادسة، ويحتوي المغرب كذلك على السودان الفرنسي (شمال جمهورية مالي)، وأضاف بأن علال الفاسي قال للصحافيين بأن موريطانيا وجب أن تكون موضوع مفاوضات صريحة ما بين المغرب وفرنسا، وتابع الدكتور مختار بأنه على هذه الأوهام، قام النظام المغربي بدسترة مطالبه التوسعية "إذ نصت المادة الرابعة من دستور 2 جوان 1960 على ضرورة توحيد الأراضي المغربية وكذا المادة 19 من دستور 10 مارس 1972 التي تطرقت إلى أقاليم المملكة المغربية في إطار حدودها التاريخية التي تشمل كل المناطق المحددة على خريطة المغرب الكبير"، ونشر حسبه حزب الاستقلال في جريدة العلم، خريطة المغرب الكبير، تضم ثلث الجزائر حتى عين صالح والصحراء الغربية وموريطانيا وقسم من مالي.

المغرب لم يتحرّك عندما احتلت فرنسا إقليم تندوف وبشار وتوات

صرّح الدكتور مختار بأن الأراضي التي يدعي المغرب مغربيتها، وهي إقليم "بشار وتندوف وتوات" كانت جزءً من الجزائر الفرنسية، عندما أعلنت جبهة التحرير الوطني الكفاح المسلح لاسترجاعها، مؤكدا أن الحق التاريخي المزعوم من المغرب كان حلم الماضي لا أساس له من الواقع، وإنما يحركه طموح التوسع القطري بأهداف سياسية واقتصادية بحته، "فهذه المناطق احتلها الفرنسيون في بداية القرن العشرين دون أن يحرّك المغرب ساكنا، بل اعترف بجزائريتها عندما عادت المقاومة الشعبية التي نظمها الأمير عبد القادر وأولاد سيدي الشيخ وسكان الجنوب الغربي الجزائري". وأضاف "واندمج سكان هذه المناطق في نضال الحركة الوطنية الجزائرية لعقود دون أن يكون لحزب الاستقلال أو للعرش أي نفوذ، وكان انخراطهم في صفوف جبهة التحرير الوطني منذ عام 1955، وخاضوا باسم جيش التحرير الجزائري عدة معارك في الساورة منذ الأيام الأولى لاندلاع الثورة وبشكل منظم وفعّال في قورارة وتوات عام 1957".

وأفاد الدكتور مختار أن قادة الثورة عانوا من مضايقات المخزن ومن ابتزازاتهم لأجل تقديم تنازلات ترابية، وصرّح بأن الثورة كانت مشتعلة وفي أوجها تواجه فرنسا والحلف الأطلسي ميدانيا ودبلوماسيا، وبالمقابل كانت مناورات حزب الاستقلال المغربي تعمل من أجل استغلال الفرصة لتحقيق توسعات ترابية على حساب تضحيات الرجال، فأصبح، حسبه، هذا الحزب يسوّق أن تندوف مغربية وهذا منذ نهاية 1955 "حيث أرسل في السنة الموالية مجموعة من الأشخاص عملاء له ليكتبوا عبارات تحيا السلطان وتندوف مغربية، وقد تدخلت السلطات العسكرية الفرنسية. وأعلم الحاكم العسكري للملحقة العسكرية لتندوف، بعض أفراد الجالية المغربية المقيمة أنهم ليسوا في بلدهم، ووجب عدم كتابة لافتات أو شعارات على جدران المدينة، وتم إبعاد في 1 فيفري 1956 اثنين من المغاربة إلى بلادهما لما ثُبتت أعمالهم".

ومؤكدا أنه جرت تحريات بالتنسيق مع حاكم ملحقة تندوف أفضت إلى اكتشاف خلية حديثة النشأة لحزب الاستقلال المغربي وأعضاؤها كانوا تابعين للجنة المركزية لحزب الاستقلال بمدينة أغادير، دورهم الدعاية لتبرير المطالب المغربية. وتابع هواري مختار بالقول، أن جيش التحرير تعرض لمضايقات كثيرة، وتزايدت المطالب الترابية المغربية، خاصة بعد 1958، ما دفع لعقد عدة اجتماعات، منها اجتماع مع بن بركة ومحمد المصري في 8 أفريل 1958 لم يخرج بأي نتيجة، وعقد اجتماع آخر يوم 6 ماي، وحسبه وللضغط على جبهة التحرير، ادعت صحافة المملكة المغربية أن سلطاتهم قدمت ملفا كاملا لفرنسا للتفاوض على ما تسميه حقوقها الترابية بالجزائر في أوت 1958. وقد اعتبرت جبهة التحرير ذلك عملا منافيا لقرارات التضامن التي انبثقت عن مؤتمر طنجة، "وتمسك المغاربة بأنهم أخذوا وعدا من رئيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية لدراسة ملف الحدود بعد الاستقلال، غير أن هذا الأمر لا يأخذ أية صبغة شرعية، فالحكومة المؤقتة مسؤولة أمام المجلس الأعلى للثورة الجزائرية، وهذا الأخير لم يطرح عليه هذا الموضوع، ولم يصادق عليه، عكس ما حدث مع اتفاقيات إيفيان".

تحقيق مشروع "المغرب التاريخي" وراء الجشع المغربي

يرى من جهته الدكتور عبد القادر قوبع بجامعة الجلفة، بأن فكرة المغرب التاريخي أو الإمبراطوري، تعود إلى تراكمات وإشارات تاريخية، امتزجت فيها الحقيقة بالخيال الشعبي، لتأخذ شكلا واضحا مع علال الفاسي بعد استقلال المغرب الأقصى مباشرة سنة 1956، وذكر قوبع لـ"الخبر" أنه وبفضل التحالف المطلق الذي استقوى بين الملك وبين الحركة السياسية "حزب الاستقلال بقيادة علال الفاسي" وحتى الحركة الإصلاحية والفكرية والثقافية التي تزعمها أيضا علال الفاسي ورفاقه من قدماء تلاميذ جامع القرويين، "وبحكم العلاقات الواسعة لعلال الفاسي مع الشخصيات المشرقية واستقراره في مصر وتوليه التدريس في معهد الدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية وتنظيمه الندوات الفكرية والأدبية هناك"، استطاع علال الفاسي، حسبه، أن يُبشِّر بمشروعه "المغرب التاريخي" وصار مرجعية فكرية جديدة في المغرب الأقصى، وذكر قوبع أن خريطة المغرب التي وضعها حزب الاستقلال انتشرت في منشوراته، وهي تمتد من المحيط الأطلسي غربا إلى تلمسان وبشار وأدرار شرقا ومن البحر الأبيض المتوسط شمالا، إلى نهر السينيغال جنوبا.

وفسر قوبع الوضع بأن هذا الطموح والجشع المغربي كان نفسيا وسياسيا بالرجوع زمنيا إلى الوراء، فالمغاربة حسبه حكومة وشعبا قد أحسّوا طيلة قرون بأنّ الآخر/ التحرشات الأجنبية، قد تمكنت من العبث بممتلكاتهم الترابية ومقدراتهم الحيوية منذ التحرشات البرتغالية في القرنين 15 و16م، وإلى غاية ظهور مشكلة المحميين الأجانب، "لجأ كبار المغاربة إلى الحصول على جوازات أوروبية في شكل امتيازات داخل بلادهم، باعتبارهم ممثلين لهذه الدول يحظون بحمايتها، إضافة إلى تفاقم مشكلة الديون رغم محاولات السلطان الحسن الأول (نهاية القرن 19م) للقضاء على هذه المشاكل وخاصة مشكلة السيبة (تمردات القبائل) التي عمّت المغرب كله واستهدفت التحرّر من الحكم المركزي الذي لم يكن همه إلا تحصيل الضرائب وتحصيل رسائل البيعة بمختلف الطرق والوسائل، لذلك كان التمرد هو السائد في جبال الأطلس والصحراء والشرق".

وأكد قوبع أن المؤرخين والمثقفين المغاربة خاصة الجيل المعاصر للحماية "الناصري السلاوي، عبد الرحمن بن زيدان، محمد بن الحجوي، عبد الوهاب بن منصور، عبد الهادي التازي، علال الفاسي..." حاولوا دعم العرش العلوي وتجاوز الحقائق السياسية والنفسية التي أثبتتها وفضحتها الحماية الفرنسية والإسبانية على المغرب، هذه الحقائق، حسبه، هي حالة الانفصام الكبيرة بين العرش وشعبه "ففي الوقت الذي كان فيه المقاومون المغاربة يحاربون ضد القوات الفرنسية والإسبانية كان السلطان المغربي يحشد الجنود دعما للقوات الأجنبية ويوشحهم بالأوسمة ويستبشر بانتصارات القوات الأوربية ضد أبناء شعبه ويرمي كل تمرد ضده بأنه من أدعياء أجانب/فتّانين/ مشاغبين"... كما جاء في الأدبيات المغربية "الريسوني، بوحمارة، بوعمامة، عبد المالك الجزائري...". والحقيقة الأخرى، يضيف المتحدث، هي عدم وجود مغرب واحد موحد، بل مجموعة "مغارب" كما كانت تكتب الصحافة الاستعمارية، فلكل منطقة زعماؤها ورموزها، وهم مستقلون عن العرش العلوي الذي أيّد الحماية ووقّع الاتفاق معها، بينما بقي الجهاد في مختلف المناطق هو سيد الموقف إلى غاية منتصف ثلاثينات القرن العشرين.

كما قدم قوبع تفسيرا آخر للحالة المغربية المطالبة بالتوسع والاحتلال، وهو التفسير السياسي، ويرى أن استقلال المغرب الأقصى سنة 1956 قبل جيرانه خاصة الجزائر وموريطانيا..."وهو ما منح نخبته السياسية والفكرية الوقت الكافي والطمع السياسي لفرض واقع سياسي وعسكري بالمناورة تارة وبالمفاوضات السرية مع الاستعمار الفرنسي لفرض حدود وهمية تقريبية، تعود إلى قرون سابقة كانت الحدود فيها لا تقوم إلا على بيعات شكلية من بعض زعماء القبائل أو الطرق الصوفية، وليس وفق ما عرفه العالم السياسي بعد الحرب العالمية الثانية وهيئاته الأممية التي تختص بترسين الحدود وحل النزاعات الطارئة بين الدول".

وتابع الدكتور قوبع "من المؤسف أن تكشف لنا الوثائق والشهادات والمذكرات المنشورة أن العرش المغربي قام بعد استقلاله وفي أتون الثورة الجزائرية المستعرة بتوجيه قوات جيش التحرير المغربي نحو الجنوب الغربي الجزائري متظاهرا بالمساهمة في تحريرها ومساعدة الثوار الجزائريين، ولكن الحقيقة هي فرض الأمر الواقع وانتزاعها ومفاوضة الفرنسيين حولها"، وذكر قوبع بحادثة حسب الشهادات والمذكرات المغربية- أين التقى علال الفاسي والمهدي بن بركة بالجنرال الفرنسي كوني "Cogny " قائد الفرقة الفرنسية المرابطة بالمغرب الأقصى بعد استقلاله للتفاوض حول مشروع اتفاق بين الطرفين لاستغلال مشترك للثروات الموريتانية، ولكن علال الفاسي ذكّر المهدي بن بركة بأن تندوف أيضا يجب أن تكون ضمن الاتفاق، وإلا ستتدخل قوات جيش التحرير المغربي لإثارة المشاكل في المنطقة.

الهدف كان إقحام المغرب في المفاوضات الجزائرية الفرنسية

اعتبر الدكتور حميد قريتلي بجامعة يحيى فارس، بالمدية، الحرب التي جرت بين الجارتين الجزائر والمغرب سنة 1963م، التي عرفت بحرب الرمال من الحلقات التاريخية التي تحتاج إلى تأصيل في جذورها العميقة، وقال في تصريح لـ"الخبر" إن هذه الحرب ليست وليدة السياق التاريخي الذي وقعت فيه المواجهة العسكرية، بل تعود إلى منتصف الخمسينات من القرن العشرين، وترتبط بمحاولات حزب الاستقلال المغربي استغلال خلايا داخل بعض المناطق الجزائرية، بهدف نشر فكرة أن تندوف وما يحيط بها هي من أملاك المغرب الأقصى، "وبذلك أراد أن يتجاوز التسويات التي تضمنتها اتفاقية "لالة مغنية"سنة 1845، ومختلف الاتفاقيات الدبلوماسية التي جرت مع بداية القرن العشرين، وحاول المغرب حسبه استغلال بعض المعطيات التاريخية الموجهة توجيها وفق ما تمليه المصالح الحزبية والسياسية، واستهداف القناعات الشعبية والرسمية ومحاولة استمالتهم للضغط على الحكومة الجزائرية المؤقتة في إطار المفاوضات الجزائرية الفرنسية حول الصحراء، وذكر قريتلي أن الهدف منه كان محاولة إقحام المغرب كطرف في المفاوضات، لاستبعاد المناطق الصحراوية كمسألة ضمن المفاوضات الجزائرية الفرنسية، كما حاول الطرف المغربي حسبه التأسيس للمطلب الحدودي من منطلق الحق التاريخي، مستندا إلى الأسلوب القانوني في نظره، من خلال المطالبة بالرجوع إلى الاتفاق الذي أبرمته المملكة المغربية مع الحكومة الجزائرية المؤقتة في 06 جويلية 1961، الذي يتضمن، يقول الدكتور قريتلي، أن تعترف من جهتها الحكومة المؤقتة بأن المشكل الحدودي الناشئ عن تخطيط الحدود فيما بين البلدين سيجد له حل في مفاوضات بين الحكومة الجزائرية المستقلة وحكومة المملكة المغربية. ويعتقد أنه من هنا أخذ الطرف المغربي فيما بعد هذا الاتفاق على أنه إقرار الجزائر أن للمغرب حقوقا سيادية على جزء من أراضي الجنوب الغربي الجزائري، والمطالبة بضرورة تطبيق ما نص عليه هذا الاتفاق.

وقال أستاذ التاريخ بجامعة المدية أن هذا المطلب جاء في شكله الرسمي من الطرف المغربي من خلال أول زيارة قام بها الملك المغربي "الحسن الثاني" إلى الجزائر في مارس 1963، حيث ذكر خلالها باتفاقية 06 جويلية 1961 ، وجاء الرد الجزائري حسبه في طابعه الدبلوماسي بتأجيل المسالة إلى شهر سبتمبر، وهو ما يسمح بالتعامل معها في إطار دستوري، "ويأتي الرد الجزائري من خلال الكلمة التي ألقاها الرئيس أحمد بن بلة في بشار في 03 أكتوبر 1963، التي أكد فيها أن حدود الجزائر هي الحدود التي تركها الاستعمار".

وأضاف "أمام استمرار التمسك المغربي بضرورة مراجعة الحدود بين البلدين وتمسك الجزائر بموقفها الثابت من هذه القضية، وهو ما أدى بالمغرب إلى القيام ببعض العمليات لاستدراج الطرف الجزائري، حيث تم إرسال مجموعة من المسلحين إلى منطقة حاسي البيضاء وما جاورها، ورغم تحذيرات الجيش الجزائري، إلا أن الوحدات العسكرية المغربية استمرت في تجاوز الحدود الجزائرية "، وهو ما أدى يقول المتحدث إلى حدوث اشتباكات بين الجيشين دامت قرابة 15 يوما، من 19 أكتوبر إلى غاية 02 نوفمبر 1963، وسميت بـ "حرب الرمال"، واسترسل أنه أمام هذا الوضع رفضت قيادة البلدين أي انزلاق آخر يؤدي إلى توسع المواجهات، رغم أن كلا الطرفين ظل متمسكا بعدم مسؤوليته لما حدث، "فالطرف الجزائري اعتبر أن موقفه جاء كرد فعل على الاعتداء على أراضيه، أما الطرف المغربي، فاعتبر أن الحرب كانت خدعة للجيش المغربي لخدمة أهداف أخرى". وبعد مبادرات تسوية على المستوى العربي الإفريقي، تمكنت من توقيف الحرب في 02 نوفمبر 1963.