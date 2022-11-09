الأمن يطيح بمزوري تذاكر دخول ملعب وهران

تمكنت مصالح الشرطة بوهران من تفكيك شبكة متكونة من 15 شخصا مختصة في تزوير التذاكر الإلكترونية للدخول إلى ملعب "هدفي ميلود" بمناسبة مبارتي المنتخب الوطني ضد نظيريه الغيني والنيجيري اللتين أجريتا في سبتمبر المنصرم، حسبما أستفيد اليوم الأربعاء من الأمن الولائي.

وجاءت هذه العملية بعد معلومات وردت لمصالح أمن دائرة بئر الجير مفادها وجود تذاكر مزورة تم طرحها ونسخها بعدد من مقاهي الأنترنت بإقليم الاختصاص وطرحها للبيع والتداول قصد استعمالها كتذاكر للدخول إلى الملعب، مثلما أشارت إليه خلية الاتصال والعلاقات العامة.

وباشرت ذات المصالح تحريات كشفت عن لجوء أفراد الشبكة إلى عدة طرق للتزوير واستعمال المزور كاستعمال تقنية المسح الضوئية أو تطبيقات خاصة في الإعلام الآلي كتغيير في بيانات الهوية أو الرقم التسلسلي للتذاكر.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن وهران، تم توقيف 15 شخصا وحجز معدات مستعملة في التزوير تتمثل في 11 وحدة مركزية للإعلام الآلي وست طابعات و110 تذكرة دخول عند البوابة الإلكترونية، كما أشير إليه.

وقد تم تحرير إجراء قضائي ضد الموقوفين سيحالون بموجبه أمام العدالة، وفق ذات المصدر.