تعرّف على العملات التذكارية الخاصة بالمونديال

أطلق مصرف قطر المركزي اليوم، الإصدار الخاص بالعملات التذكارية لكأس العالم قطر 2022. وذلك خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة، بحضور الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي وحسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث وجياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى جانب عدد من الوزراء وكبار الشخصيات والمسؤولين والسفراء في الدولة.

وبهذه المناسبة قال الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي في الكلمة الافتتاحية للحفل أن العملات التذكارية الخاصة بكأس العالم قطر تُشكل مساهمة جوهرية من القطاع المصرفي وحرصاً منه على انجاح هذا الحدث التاريخي الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية، منوهاً في ذات الإطار أنه يُعد مصدر فخر واعتزاز للجميع ودعماً لجهود الدولة من أجل إنجاح استضافة كأس العالم وتأكيداً على وحدة وتكامل مختلف الجهات في القطاعين العام والخاص في الدولة.

وأشاد محافظ مصرف قطر المركزي بالتنسيق الوثيق بين المصرف من جهة واللجنة العُليا للمشاريع والإرث والاتحاد الدولي لكرة القدم من جهة أخرى من أجل إعداد وإصدار العملات التذكارية بمناسبة استضافة دولة قطر للعرس القاري لكي تكون متميزة وتاريخية، خاصة وأنها تحمل شعار البطولة، وصورتين لاستادي البيت ولوسيل.

وقدم المحافظ موجزاً حول مراحل التحضير لإصدار هذه العملات، حيث تم العمل على التصميم من قبل فريق خاص بإصدارات العملة التذكارية في مصرف قطر المركزي، مع الحرص على أن تعكس هوية وإرث دولة قطر وتاريخها في كرة القدم، وأشار إلى أنها سوف تتضمن عملات ورقية تعتبر أول عملة ورقية تذكارية يصدرها مصرف قطر المركزي باستخدام مادة البوليمر.