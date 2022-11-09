وكالة "أناد".. تزوير وتلاعب وملفات مشبوهة تحت المجهر

باشرت مصالح وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة حملة تطهير واسعة على مستوى المؤسسات المصغرة، وذلك بعدما ثبت وجود عدد من المتحايلين الذين استفادوا من الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولتية "أناد".

قال مصدر مطلع لـ"الخبر" إن التحقيقات الأولية كشفت عن وجود خروقات كبيرة من المورّدين الذين يعتبرون الحلقة الأبرز في المشاريع المصغرة، حيث تم استخدام واستغلال بعض الشباب للتغطية على الفساد، وهو ما جعل وكالة "أناد" تسجل أرقاما سلبية، كما قال المصدر: "لا يوجد أي رقم أخضر في ملف "أناد" كل الأرقام المسجلة سلبية حتى الآن".

وأكد المصدر أن التحقيقات التي يتم إجراؤها على مستوى وكالة "أناد" أكدت بالأدلة والبراهين وجود ملفات مشبوهة وتلاعب وتحايل، بل وحتى تزوير للشهادات، من أجل الحصول على الدعم المالي من الوكالة.

استنساخ لعقلية "أونساج"

ووصف المصدر المسؤول تسيير وكالات "أناد" خلال الفترة الماضية باستنساخ تجربة آلية التشغيل "أونساج" التي كرست في الماضي لعقلية "البايلك" في تعاملها مع أملاك الدولة والأموال المتحصل عليها عن طريق القروض وسبل الدعم التي أقرتها الدولة الجزائرية لفائدة الشباب على وجه الخصوص.

وكما هو معلوم فإن "أونساج" منذ تم استحداثها عام 1996 إلى حين تحويلها إلى "أناد" قامت بتمويل آلاف المشاريع بغلاف مالي يفوق 1200 مليار دينار جزائري، وهي قروض تم منحها بطريقة غير مدروسة، حيث كان الشباب يقومون بشراء جميع العتاد وتوقيع العقود واختيار ما يحتاجه المشروع.

وقال المصدر إن الوزارة اليوم عن طريق الوكالة تقوم بإعادة رسم خطة عمل جديدة سيتم عرضها على مجلس الوزراء قبل نهاية السنة الجارية، على أن تشهد "أناد" مقاربة جديدة في التسيير بحلول عام 2023.

وجاءت هذه الخطوة الاستعجالية بعد أن قررت الوزارة تجميد التمويل لعدة أشهر من أجل مراجعة الملفات في إطار الإصلاحات الجذرية التي قامت بها، حيث لم تتم الموافقة على إعادة التمويل إلا بعد إثبات أصحاب المشاريع حصولهم على الموافقة البنكية.

يذكر أن الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية "أناد" (أونساج سابقا) سبق أن أعلنت عن قبول 6.475 ملف لتعويض ديون المؤسسات المتعثرة، بما يفوق 1.074 مليار سنتيم خلال سنة 2021.

وقد تم تأجيل البت في 10 آلاف ملف لإعادة دراستها وتقديم المرافقة اللازمة لها من طرف "أناد"، عن طريق إعادة جدولة ديونها ومنحها مخططات أعباء لإعادة بعث نشاطها عن طريق الاتفاقيات الممضاة.

يشار إلى أن كلا من الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولتية (أناد) والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر (أنجام) وضعت تحت وصاية وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، وذلك بموجب مرسومين تنفيذيين صدرا في الجريدة الرسمية رقم 71. ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 22-355 الموقع بتاريخ 20 أكتوبر الفارط، الذي أسندت بموجبه مهام تسير الوكالة إلى وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة الوصاية.

وبذلك تم إلغاء أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-186 الصادر بتاريخ جويلية 2020، الذي يسند إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة سلطة الوصاية على الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولتية.

وتهدف الوزارة الوصية الحالية إلى تسيير "أناد" وفق مقاربة اقتصادية جديدة، تختلف عن الأساليب التي تم من خلالها تسيير الفترة ما بين 2021 و2022 التي شهدت منح الآلاف من المشاريع.

محمد علال