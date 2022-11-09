عرقاب يستقبل المدير العام للشركة الألمانية وينتارشال

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الأربعاء، الرئيس المدير العام للشركة الألمانية وينتارشال، ماريو مهران، حيث تم التطرق الى تطوير وتعزيز علاقات التعاون والشراكة في قطاع التنقيب عن النفط والغاز في الجزائر، حسبما أفاد به بيان الوزارة.

وأوضحت الوزارة أن الجانبين رحبا خلال اللقاء، الذي تم بمقر الوزارة، بصلابة علاقات التعاون التي تجمع الشركتين سوناطراك ووينتارشال، مبرزة أن المحادثات ركزت على "تطوير وتعزيز علاقات التعاون والشراكة في قطاع التنقيب عن النفط والغاز في الجزائر، فضلا عن التكوين ونقل التكنولوجيا والمعرفة".

وناقش الطرفان، يضيف البيان، نتائج الاجتماعات بين مسؤولي وينتارشال وسوناطراك ووكالة النفط وسلطة ضبط المحروقات وكذا فرص الاستثمار والتعاون في مجال تطوير ونقل الهيدروجين، وكذلك في مجال استخدام تقنية التقاط الكربون وتخزينه والطاقات المتجددة.

وأكد مهران، بالمناسبة، أن المناقشات كانت مثمرة للغاية، وأن الجزائر هي شريك مفضل لشراكة قوية في مجال الطاقة، مظهرا رغبة وينتارشال والتزامها بتعزيز تواجدها في الجزائر من خلال تنفيذ مشاريع طاقوية جديدة.