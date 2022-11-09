وزارة البريد تطلق تطبيقاً إلكترونياً

أطلقت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، اليوم الأربعاء، تطبيقاً إلكترونياً على الهاتف النقال، من إنجاز الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها، للتعريف بمعركة الجزائر إبان الثورة التحريرية.

أفاد بيان للوزارة أنّ هذا التطبيق الذي تم إطلاقه في إطار الاحتفال بالذكرى الـ 68 لاندلاع ثورة أول نوفمبر المجيدة، يعتبر "دليلا افتراضيا وواقعيا بثلاث لغات (العربية والإنجليزية والفرنسية)، يعرف بأهم الشخصيات التاريخية والمواقع التي شهدت أحداث معركة الجزائر من بيوت القصبة وأحياء وشوارع العاصمة وبتفاصيل الأحداث التي عرفها كل موقع".

ويسمح التطبيق كذلك، بـ "الانتقال من موقع إلى آخر ميدانيا بالاستناد إلى الخريطة الإلكترونية المزود بها" ويتضمن "أهم المواقع التراثية والسياحية والثقافية التي يمكن زيارتها خلال الانتقال بين مختلف المواقع التاريخية".

وتمّ إنجاز هذا التطبيق، الذي يرتكز على "تمكين النشء من التعرف على تاريخهم المجيد بالاستناد على التكنولوجيات الحديثة"، بالتعاون مع كل من "وزارة المجاهدين وذوي الحقوق ووزارة الثقافة والفنون ووزارة السياحة والصناعة التقليدية".

ونشرت وزارة البريد عبر صفحتها على شبكة "فيسبوك" رابط التطبيق:

https://play.google.com/store/apps/details