بيان بايرن ميونيخ يعيد الأمل !

أعلن نادي بايرن ميونيخ، اليوم الأربعاء، عن إصابة نجمه الدولي السنغالي ساديو ماني في الساق اليمنى مشيراً إلى غيابه عن مواجهة شالكه السبت في البطولة الألمانية لكرة القدم.

ولم يؤكد الفريق الألماني غياب صاحب 30 عاما عن كأس العالم مؤكداً تواصله مع الطاقم الطبي لمنتخب أسود التيرانغا.

وكانت صحيفة "ليكيب" أكدت في وقت سابق اليوم أن نجم بايرن ميونخ، سيغيب عن المشاركة في كأس العالم، بسبب الإصابة.

واضطر ماني لعدم استكمال مباراة فريقه ضد فيردر بريمن، أمس الثلاثاء، بملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الألماني.

وحبست السنغال بأكملها أنفاسها بعد خروج ماني مصابا من مباراة فريقه ضد فيردر بريمن بعد مرور 21 دقيقة، حتى أن رئيس البلاد نشر تغريدة تقول "ساديو، أتمنى لك التعافي بأقصى سرعة ممكنة إثر إصابتك خلال مباراة بايرن ميونخ - بريمن، كما قلت لك: ساديو، قلب الأسد! من كل قلبي أنا معك: لكي يباركك الله".