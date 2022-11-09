مجلس الوزراء القطري يشيد بـ"إعلان الجزائر"

أشاد مجلس الوزراء القطري، بجهود رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في تهيئة الأجواء المناسبة لانعقاد القمة العربية وإدارة جلساتها.

كما رحب مجلس الوزراء بنتائج اجتماعات الدورة العادية الحادية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي عقدت في الجزائر بمشاركة الأمير القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأكد المجلس أن إعلان الجزائر الصادر عن القمة يشكل نقطة انطلاق جديدة لتطوير العمل العربي المشترك وتعزيز روح التضامن العربي وخدمة القضايا العربية المصيرية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وثمن المجلس الموقف العربي المعلن عنه في قمة الجزائر والمساند لدولة قطر في استضافتها لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، والمعبر عن الثقة التامة في قدرة الدولة على تنظيم مميز لهذه التظاهرة العالمية، ورفض حملات التشويه والتشكيك المغرضة التي تطالها.