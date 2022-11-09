بيان هام لمؤسسة بريد الجزائر

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر، عن إجراءات جديدة تم اتخاذها لحماية كبار السن والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح بيان المؤسسة، أنها بادرت بجملة من الإجراءات التي تهدف بصفة أساسية إلى تحسين إمكانية الوصول والتكفل الشخصي بهذه الفئة من خلال توفير خدمة توصيل وتسليم شخصي لوسائل الدفع إلى منزل المعني بالأمر، على غرار دفتر الصكوك البريدية وبطاقة الدفع الإلكتروني "الذهبية"، وذلك مرتين في الأسبوع على الأقل. كما أسدى المدير العام تعليمات إلى المدراء الولائيين وكذا رؤساء المكاتب البريدية من أجل التكفل الشخصي بنقل هذه الوسائل إلى أصحابها.

وأضاف البيان، أن هذا الإجراء يأتي من منظور التضامن الوطني من أجل الاستجابة النوعية لاحتياجات هذه الشريحة من المجتمع التي تواجه صعوبات في تنقلاتها إلى الهياكل البريدية وأثناء طوابير الانتظار