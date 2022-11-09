استفاقة الوفاق والمولودية تتواصل ولا تغيير في المقدمة

لم تسفر مقابلات الجولة الحادية عشر للرابطة المحترفة الأولى التي أجريت زوال اليوم الاربعاء عن تغييرات كبيرة على مستوى مقدمة الترتيب بعد فوز الرائد وملاحقه.

واستغل شباب قسنطينة فرصة استقبال نجم مقرة على ملعب بن عبد المالك لتحقيق فوز ثمين بهدف وحيد سجله البديل لقجع في الدقيقة 50، ما سمح لأشبال المدرب خير الدين ماضوي بالحفاظ على الصدارة برصيد 23 نقطة.

من جهته، حافظ شباب بلوزداد على فارق النقطة الوحيدة الذي يفصله عن "السنافر" بعدما عاد بالفوز من غليزان أمام أولمبي الشلف الذي تراجعت نتائجه في الفترة الأخيرة. وكان هدف إيوالا في الدقيقة 74 كافيا لحامل اللقب، في الثلاثة مواسم الماضية، من أجل الحفاظ على المرتبة الثانية برصيد 22 نقطة، فيما تقهقر الشلفاوة إلى المرتبة السابعة بـ13 نقطة.

كما شهدت مقابلات اليوم تواصل استفاقة وفاق سطيف ومولودية الجزائر تحت قيادة المدربين المصري حسام البدري والتونسي فوزي البنزرتي على التوالي.

وعاد الثنائي بالانتصار من خارج الديار أمام كل من نادي بارادو وهلال شلغوم العيد، ما جعلهما يرتقيان إلى المركزين الثالث والرابع على التوالي مستغلين غياب اتحاد الجزائر المنشغل بالمنافسة الإفريقية.

النتائج:

نادي بارادو - وفاق سطيف 1-3

شباب قسنطينة - نجم مقرة 1-0

جمعية الشلف - شباب بلوزداد 0-1

هلال شلغوم العيد - مولودية الجزائر 0-1

السبت 12 نوفمبر:

اتحاد خنشلة - اتحاد بسكرة

مولودية البيض - مولودية وهران

شبيبة القبائل - شبيبة الساورة

مباراة مؤجلة:

أمل الأربعاء - اتحاد الجزائر

--الترتيب : نقاط لعب

1. شباب قسنطينة 23 10

2. شباب بلوزداد 22 8

3. وفاق سطيف 18 10

4. مولودية الجزائر 17 9

5. اتحاد الجزائر 16 7

--. اتحاد خنشلة 16 10

7. جمعية الشلف 13 11

8. أمل الأربعاء 12 9

--. مولودية وهران 12 9

--. نجم مقرة 12 11

11. شبيبة الساورة 11 9

--. مولودية البيض 11 10

13. اتحاد بسكرة 10 8

14. نادي بارادو 8 10

15. شبيبة القبائل 5 8

16.هلال شلغوم العيد 1 11.