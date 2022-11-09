وفاق سطيف: البدري يرسم رحيله (فيديو)

أكد المدرب حسام البدري، اليوم الأربعاء، رحيله عن العارضة الفنية لوفاق سطيف بعد نهاية مقابلة نادي بارادو في إطار الجولة الحادية عشر من الرابطة المحترفة الأولى.

وأدلى التقني المصري بتصريحات إلى الصفحة الرسمية للنادي على "الفايسبوك" قائلا: "حققنا فوزا مهما وثلاث نقاط ثمينة .. اليوم كانت نهاية مرحلة أولى مهمة تم تحديدها منذ وصولي إلى وفاق سطيف وذلك بعد الوصول إلى النقطة 18 .. الفريق في مركز مميز يستطيع أن يواصل بشكل جيد حيث بات هناك فريق يمكن البناء عليه".

وأضاف مدرب الأهلي والمنتخب المصري السابق: "أوجه رسالة إلى جماهير وفاق سطيف وأرجو منهم أن يتقبلوا اعتذاري وعدم مواصلتي مع الفريق .. جئت من أجل مشروع لكن الإمكانيات غير متاحة لتحقيقه ..أتمنى التوفيق لوفاق سطيف في باقي المشوار".