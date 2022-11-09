فتح: اتصالات مستمرة لتنفيذ "إعلان الجزائر"

كشفت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، اليوم الأربعاء، عن استمرار الاتصالات مع لجنة جزائرية - عربية تم تشكيلها لمتابعة تنفيذ إعلان الجزائر لتحقيق المصالحة الفلسطينية.

وقال متحدث الحركة حسين حمايل لوكالة "الأناضول"، إن "لجنة المتابعة الجزائرية العربية التي تم تشكيلها بعد إعلان الجزائر تواصل اتصالاتها مع الحركة فيما يتعلق بتنفيذ بنود الإعلان".

وكان إعلان الجزائر المكوّن من 9 بنود نصّ على "أن يتولى فريق عمل جزائري عربي عملية الإشراف والمتابعة لتنفيذ بنود الاتفاق بالتعاون مع الجانب الفلسطيني على أن تدير الجزائر عمل الفريق".

وأعرب متحدث الحركة عن استعداد حركته لتنفيذ كافة البنود التي تضمّنها إعلان الجزائر بحذافيره لإنهاء الانقسام. وتابع: "إنهاء الانقسام مُتطلب أساسي وقد ضغطنا بهذا الموضوع، ومستعدون لتنفيذ بنود الاتفاق لإنجاح الجهود الجزائرية وما سبقها من جهود عربية".