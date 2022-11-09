الجلفة: إدانة 7 أشخاص بتهمة المضاربة

أصدرت محكمة عين وسارة( الجلفة) اليوم الأربعاء حكما بسبع سنوات سجنا نافذا في حق سبعة أشخاص عن جنحة المضاربة غير المشروعة، حسبما و جاء في بيان لهذه الهيئة.

وأوضح المصدر أنه تمت متابعة 10 أشخاص في ذات القضية، وفقا لإجراءات المثول الفوري ليتم الحكم على سبعة أشخاص بسبع سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية نافذة قدرت بـ500 ألف دج عن جنحة "المضاربة غير المشروعة في مادة الحليب".

وفي ذات القضية، تم تأجيل النظر في باقي المتهمين الثلاثة بسبب تقديمهم طلب يخص تحضير الدفاع، حيث تم بموجب ذلك تأجيل الجلسة لتاريخ 15 من الشهر الجاري، ووضع إثنين من المتهمين رهن الحبس المؤقت وإبقاء المتهم الثالث حرا.

ويأتي هذا الحكم طبقا للمواد 12 و13 من قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة، وذلك في إطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، وفقا لنفس البيان.