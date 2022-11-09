ماكرون يعلن عن استراتيجية جديدة في إفريقيا

أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم الأربعاء أن الاستراتيجية الفرنسية الجديدة في إفريقيا ستكون جاهزة في غضون ستة أشهر بعد مشاورات باريس مع شركائها في القارة،مؤكدًا إنهاء مهمة قوة برخان لمكافحة الجهاديين في إفريقيا.

وقال خلال عرضه الاستراتيجية الفرنسية الدفاعية الجديدة "سنطلق في الأيام المقبلة مرحلة مشاورات مع شركائنا الأفارقة وحلفائنا والمنظمات الإقليمية لكي نطور، معًا، وضع وشكل ومهمات القواعد العسكرية الفرنسية الحالية في منطقة الساحل وغرب إفريقيا".

وأضاف "ستكون هذه الاستراتيجية جاهزة خلال ستة أشهر (...) إن هذا الأمر أساسي وهو إحدى تداعيات ما عشناه في السنوات الأخيرة في كلّ منطقة الساحل". وبعد انتشار استمر تسع سنوات، غادر الجيش الفرنسي مالي في أوت تحت ضغط المجلس العسكري الحاكم .