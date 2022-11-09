اتحاد الجزائر يبلغ دور المجموعات

حقق اتحاد الجزائر، اليوم الأربعاء، تأهلا صعبا إلى دور المجموعات من كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم بعد فوزه على نظيره كيب تاون سيتي الجنوب إفريقي بنتيجة هدف دون مقابل على ملعب 8 ماي 45 بسطيف.

وعاش جمهور النادي العاصمي على الأعصاب حتى الدقيقة التسعين التي شهدت تسجيل هدف اللقاء الوحيد عن طريق البديل مريلي بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وكانت هذه النتيجة كافية لأبناء سوسطارة من أجل ضمان ورقة التأهل، علما أن أشبال المدرب بوعلام شارف كانوا قد عادوا بتعادل سلبي من جنوب إفريقيا الأسبوع الماضي في ذهاب الدور التمهيدي الأخير مكرر من المنافسة.

وبهذا ستكون الكرة الجزائرية ممثلة بثلاثة فرق في دور المجموعات للمنافسات الإفريقية هذا الموسم، بعد تأهل شبيبة القبائل وشباب بلوزداد في رابطة أبطال إفريقيا واتحاد الجزائر في كأس الكاف، في مقابل إقصاء شبيبة الساورة.