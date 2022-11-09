فتح الأظرفة لاقتناء 15 طائرة جديدة

تم، اليوم الأربعاء، فتح الأظرفة الخاصة باقتناء 15 طائرة جديدة لفائدة الخطوط الجوية الجزائرية، وفق ما نقل التلفزيون العمومي.

وجاء في الصفحة الرسمية للتلفزيون العمومي "تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية تمت اليوم عملية فتح الأظرفة الخاصة باقتناء 15 طائرة جديدة لتعزيز الأسطول الجوي للخطوط الجوية الجزائرية".

وكانت الخطوط الجوية الجزائرية قد أطلقت، شهر سبتمبر الماضي، استدراج عروض دولياً لشراء 15 طائرة ركاب جديدة، وذلك بعد أربعة أشهر من موافقة مجلس الوزراء على توسيع أسطولها لفتح خطوط جديدة.

وكشفت الشركة العمومية إنّ استدراج العروض يشمل طائرات من ثلاثة أحجام هي "5 طائرات من فئة 200 إيه وثلاث طائرات من فئة 200 بي وخمس من فئة 300 وطائرتان من فئة 400".

وكان مجلس الوزراء قد وافق، في 8 ماي الماضي، على "الترخيص لشركة الخطوط الجوية الجزائرية بشراء 15 طائرة لفتح خطوط جديدة، ولا سيّما نحو بلدان إفريقية وآسيوية".