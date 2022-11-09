هذا ما قاله الوزير عن العودة للتقاعد المسبق

استبعد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة مساء اليوم ادماج اصحاب العقود المنتهية التابعين لوزارة التضامن الوطني من حملة الشهادات وكذا التابعين لجهاز المساعدة على الادماج الاجتماعي، كما استبعد ايضا العودة الى نظام التقاعد المسبق لعجز صندوق التقاعد الذي بلغ 560 مليار دينار.

وبرر الوزير في المجلس الشعبي الوطني عدم امكانية ادماج المستفيدين سابقا من عقد الادماج المهني بتشبع جهاز الادارة على اثر عمليات الادماج الاخيرة التي استفاد منها أصحاب عقود 2019 ،2020 و 2021 الى جانب التكلفة المالية العالية للعملية.

وقال "في بعض الادارات بلغ التشبع بالموظفين 800 بالمائة ". وأفاد في رده على النواب أن عملية الاحصاء التي طلبها الوزير الاول أيمن عبد الرحمن خلال مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة بينت أن عدد الذين استفادوا من هذه العقود المنتهية يراوح مليوني شخص اذا تم الأخد بالحسبان المسجلين منذ 2008 منهم 449 ألف عامي 2017 و 2018.

وكشف ممثل الحكومة ان التعديلات التي ادخلت على قانون النشاط النقابي تتضمن فرض عقوبات في حق المسؤولين الذين يرفضون إدماج الموظفين المفصولين المعاد الاعتبار لهم من قبل القضاء.

وأفاد ان اللجنة المكلفة بوضع قائمة المهن الشاقة تواصل مهمتها وانه ستقدم نتائج اعمالها قريبا مشيرا الى صعوبة تحديد هذه المهن .وأعلن أن عدد المستفيدين من منحة البطالة بلغ 1.8 مليون شخص، و أن 64 بالمائة منهم لا يحوز على تأهيل مهني وستستفيد دفعة من 288 ألف من المسجلين على لائحة الاستفادة من المنحة من دورات تكوينية.

وكشف أن زيادة الأجور المقررة العام المفلا ستتبع بزيادة برفع منحة البطالة وتحيين منحة التقاعد ووعد بإعطاء تفاصيل بمناسبة عرض ميزانية قطاعه أمام اللجنة البرلمانية المختصة.