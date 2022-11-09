شركة "يسير" توضح

أوضحت شركة "يسير" الرائدة في مجال التطبيقات المختصة في الربط بين السائقين والمستخدمين، أن الشركة تأسست بموجب القانون الجزائري ومسجلة في المركز الوطني للسجل التجاري وأنها تستخدم رمز النشاط "كراء سيارة بسائق أو بدون سائق".

وجاء هذا التوضيح بعد تداول مقطع فيديو لقناة خاصة حول عدم شرعية منصات وتطبيقات النقل.

وأضافت أن رمز التسجيل تابع لوزارة التجارة وليس وزارة النقل وعليه لا يتعين الحصول على موافقة من هذه الأخيرة.

وأشارت في الأخير، أن السائقون الذين يقدمون الخدمات مع "يسير" يتمتعون بوضع قانوني منذ دخول قانون المالية 2019 حيز التنفيذ من خلال المادة 10 التي تعتبر هؤلاء السائقين كمنشطين في منصات رقمية ويصرحون عن دخلهم كل شهر من خلال دفعهم قيمة الضريبة الجزافية الوحيدة.