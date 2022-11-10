بوﭬرة يستدعي 25 لاعبا تحسبا لمعسكر الإمارات

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الخميس عن قائمة اللاعبين المعنيين بالمعسكر التحضيري الخاص بالمنتخب المحلي والذي سينطلق اليوم وإلى غاية السادس والعشرين من الشهر الجاري بالإمارات.

وحسب " الفاف" فإن هذا التجّمع الإعدادي تتخلله ثلاث مواجهات ودية، ستلعب على الشكل على الآتي:

* 13 نوفمبر: الجزائر- سوريا بملعب الشارقة بداية من الساعة 19:30

* 19 نوفمبر: الجزائر - سيراليون بملعب الفجيرة بداية من الساعة 19:00

*25 نوفمبر: الجزائر- الكويت بملعب نادي ضباط الشرطة بدبي 19:00

واستدعى المدرب مجيد بوﭬرة 25 لاعبا من أجل التحضير لبطولة " الشان" المقررة بالجزائر مطلع العام المقبل.