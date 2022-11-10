أسعار النفط في منحى تنازلي

تراجعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الخميس، بعد بيانات أمريكية أظهرت ارتفاع إنتاج الذهب الأسود في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 06:30 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.27 بالمائة إلى 85.60 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.21 بالمائة إلى 92.46 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء، ارتفاع متوسط إنتاج النفط في الولايات المتحدة بواقع 200 ألف برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في الرابع من نوفمبر الجاري ليصل إلى 12.100 مليون برميل يوميا.