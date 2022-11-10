ليبيا: المنفي يدعو لعقد لقاء جامع برعاية إفريقية وأممية

دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، إلى عقد لقاء جامع لكل الأطراف المعنية بالقضية الليبية، برعاية الاتحاد الإفريقي وبعثة الأمم المتحدة.

وأكد المنفي، خلال استقباله الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، على "ضرورة عقد لقاء جامع لكل الأطراف المعنية بالقضية الليبية، برعاية الاتحاد الإفريقي وبعثة الأمم المتحدة، بهدف الوصول إلى الانتخابات وتحقيق مشروع المصالحة الوطنية الذي يتبناه المجلس الرئاسي"، حسب صحيفة الوسط الليبية.

بدوره، أشاد باتيلي، بجهود رئيس المجلس الرئاسي في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية، وتعاونه المتواصل مع الجهود الأممية والدول الداعمة لاستقرار ليبيا، من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية في البلاد.

وكان مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، دعا الأطراف السياسية للتحاور لتجاوز الانقسام وللإسراع بإجراء الانتخابات.

وقال باتيلي على "تويتر": "التقيت اليوم برئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لمناقشة السبل الكفيلة بالإسراع في تنظيم الانتخابات. وأكدت على أهمية الحوار وحثثته على الاستفادة من تأثيره في تيسير التواصل بين الأطراف لتجاوز الانقسام السياسي".