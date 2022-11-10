انطلاق فعاليات أسيهار تمنراست في هذا الموعد

تنظم وزارة التجارة وترقية الصادرات بالتعاون مع ولاية تمنراست الطبعة الـ 36 للتظاهرة الاقتصادية "أسيهار تمنراست" في الفترة الممتدة بين 23 ديسمبر و26 جانفي المقبلين بولاية تمنراست.

وأنهت الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية "ألجكس"، اليوم الخميس في بيان، إلى علم كافة المتعاملين الاقتصاديين أن الطبعة السادسة والثلاثين للحدث الاقتصادي الدولي "أسيهار تمنراست 2022" سينظم في الفترة الممتدة من 23 ديسمبر 2022 إلى 06 جانفي 2023 بولاية تمنراست.

وأضافت الوكالة إنه سينظم على هامش الأسيهار، تظاهرتان اقتصاديتان الأولى تتعلق بمعرض التصدير والثانية بمعرض دولي لبيع المنتوجات كما سيتم تنظيم منتدى رجال الأعمال "الجزائر-بلاد الساحل".

وحسب بيان الوكالة فإن هذا الحدث ذو أهمية بالغة بالنسبة للجزائر والدول الإفريقية المجاورة كما أنه يجسد استراتيجية الدولة في إطار دفع وتيرة الاقتصاد كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز الوضع الاقتصادي للبلاد بالإضافة إلى تعزيز المكانة الاقتصادية للجزائر في إفريقيا بما فيها دول الساحل والاسهام في ولوج المنتوج الجزائري للسوق الإفريقية وجعل ولاية تمنراست قطبا تجاريا بامتياز مع اعطاء ديناميكية وحركية كبيرة في المنطقة.

ودعت الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في المشاركة في هذه التظاهرة إلى تقديم ترشحاتهم من خلال ملء استمارة طلب الترشح للمشاركة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها، علما إن آخر أجل للتسجيلات حدد بيوم 20 نوفمبر الجاري وأن سعر المتر المربع الواحد حدد بـ 5000 دينار وأن آخر أجل لتسليم السلع والمنتجات سيكون يوم السبت 10 ديسمبر 2022.

كما إنه يمكن للراغبين في المشاركة للحصول على مزيد من المعلومات، التواصل مع مصالح تنظيم التظاهرات للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية "ألجكس" عبر البريد الالكتروني: [email protected] [email protected] أو الاتصال بالأرقام الهاتفية التالية: 023.83.87.47 / 023.83.87.17 أو عبر الفاكس: 023.83.87.67