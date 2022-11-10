تلمسان: توقيف شبكة سرقة النحاس

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالغزوات، في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها عبر إقليم اختصاص المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتلمسان والمحافظة على الأملاك العمومية، من وضع حد لشبكة إجرامية تقوم بسرقة الكوابل النحاسية الخاصة بالخطوط الكهربائية على مستوى بلديتي الغزوات وتيانت، أسفرت العملية عن توقيف شخصين.

وبتعلق الأمر بـ ( ع.ف.د) البالغ من العمر 23 سنة و ( أ.أ) البالغ من العمر 30 سنة وحجز 390 متر من الكوابل النحاسية وكذا العتاد المستعمل في الجريمة والمتمثل في شفرة منشار، قفازات بلاستيكية وبعد الاستغلال الأمثل للموقوفين تم استرجاع وثائق إدارية مسروقة خاصة بمركبة محل بحث ومتابعة، ليتم إعداد ملف قضائي سيتم بموجبه تقديم المعنيين أمام الجهات القضائية الخاصة.