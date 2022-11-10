سيال: هذه هي نسبة عمليات الدفع الإلكتروني في 2022

أكدت شركة المياه والتطهير للجزائر "سيال"، أن عمليات الدفع الإلكتروني شهدت تطورا ملحوظا في العام الجاري 2022، حيث تم تسجيل أكثر من 110 آلاف عملية دفع خلال العام الجاري بمبلغ يزيد عن 210 مليون دينار.

وأفادت الشركة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، أن سيال توفر خدمة الدفع الإلكتروني عبر 40 وكالة موزعة عبر ولايتي الجزائر وتيبازة لتسديد فواتير استهلاك المياه مؤكدة على أنها وسيلة جد آمنة، وهذا عن طريق الدفع بالبطاقة البنكية (CIB) والبطاقة البريدية (Carte EDAHABIA)، كما تتيح فرصة الدفع عبر الأنترنت وذلك بالولوج إلى موقع سيال https://www.seaal.dz وعبر تطبيق "وكالتي".

www.seaal.dz