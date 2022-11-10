الجزائر تشارك في معرض الخرطوم الدولي

تشارك الجزائر في الطبعة الأربعين لمعرض الخطوم الدولي المقرر تنظيمه في الفترة الممتدة بين 24 و31 جانفي المقبل بأرض العارض بالعاصمة السودانية الخرطوم.

ودعت في هذا السياق الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية "ألجكس" كافة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في القطعات الاقتصادية المتعلقة بالآلات والمعدات الزراعية وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والمناجم ومواد البناء والخدمات واللوازم الطبية والسلع الاستهلاكية ومستلزمات الأسرة والمنزل، الراغبين في المشاركة في هذه التظاهرة الاقتصادية أن يطلعوا على المعلومات المتعلقة بطلب تقديم ترشحهم من خلال ملء استمارة طلب الترشح للمشاركة عبر الموقع الإلكتروني.

وأوضحت الوكالة في بيانها المتضمن الدعوة إن معرض الخرطوم الدولي يعتبر أكبر تظاهرة اقتصادية تجارية واستثمارية في السودان، يشارك فيه العديد من الدول والشركات العالمية والإقليمية والمحلية.

تقام على هامشه العديد من الفعاليات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، إلى جانب أنشطة ثقافية وفنية.