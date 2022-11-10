انطلاق حملة صيانة النسيج العمراني للجزائر العاصمة

شرعت مصالح ولاية الجزائر العاصمة مؤخرا في عملية واسعة وغير ظرفية، تستهدف القضاء على التوسعات العمرانية العشوائية، وتقوم على مطاردة جميع الشبكات المحلية الناشطة في المخالفات العمرانية.

تسعى السلطات الولائية، حسبما أورده مصدر مسؤول لـ "الخبر"، إلى استرجاع الملامح العمرانية وكبح كل أشكال الخروق التي طالت النسيج العمراني والأوعية العقارية التابعة لبلديات الجزائر العاصمة.

وقد تلقت الأجهزة الإدارية المختصة تعليمات صارمة من طرف الوالي الجديد محمد عبد النور رابحي بتطبيق القوانين والنصوص التنظيمية، لإزالة البنايات غير المرخصة، بغرض إعادة الاعتبار للواجهة الرئيسية للعاصمة والحفاظ على ما حظيت به من ديناميكية ومن تحسينات لواجهاتها الكبرى بمناسبة استضافة الجزائر للقمة العربية.

وأفاد مصدر مطلع أن المصالح التقنية المختصة، تحت إشراف السلطات الولائية والأمنية، تنفذ مخططا غير محدد بفترة زمنية، يستهدف كل الاختلالات التي طالت المدن وأطرافها، وعلى إثر ذلك تم تنفيذ عمليات هدم شملت بنايات غير مرخصة، وتوسعات فوضوية منها 12 بناية تمت إزالتها بالقوة العمومية وبناء على محاضر تقنية، ببلدية باب الزوار، فيما تم هدم 25 بناية من دون رخصة ببلدية برج البحري، بالموازاة مع إزالة 28 سكنا غير مرخص للبناء ببلدية الرغاية.

وبالجهة الغربية للعاصمة، أنجزت المصالح التقنية ملفات أفضت إلى هدم 28 بناء فوضويا في بلدية الدويرة، في انتظار أن تتوسع العملية إلى المدن المجاورة، ريثما تستكمل التحقيقات التي تجريها المصالح التقنية والأمنية وتراقبها مصالح الوالي رابحي.

المصادر ذاتها قالت لـ "الخبر" إن العملية ليست مناسباتية وظرفية، كما جاء في التعليمات، مضيفة بأن ما يجري الآن هو ضبط دقيق لخارطة التجاوزات في كل تراب الولاية، وهو ملف يكتسي أولوية في الوقت الحالي ويهدف إلى وقف صارم لكل أشكال التردي العمراني، والقضاء ما أمكن على الفوضى والهشاشة التي طوقت مدنا عريقة بالجزائر العاصمة وضواحيها، كما تهدف إلى تحسين المنظر العام والوجه الحضري لعاصمة البلاد.

وتعول السلطات على تقليص كل البؤر السوداء وما يتصل بها من آفات اجتماعية، كما تضع المواطنين في منأى من مخاطر الأمراض الناتجة عن التوسعات الفوضوية المحاطة بمختلف الأمراض والتهديدات الصحية، نتيجة افتقادها لشبكات الصرف الصحي والمرافق الحيوية الأخرى.

وتتزامن الحملة مع عملية تستهدف تحييد كل الأشخاص الذين يؤطرون عمليات التعدي على العقار العمومي، وشبكات الانتهازيين الذين يستغلون تواطؤ المنتخَبين من أجل وضع السلطات بمرور الوقت أمام الأمر الواقع وإرباكها فيما بعد، بغرض الاستحواذ على الحصص السكنية الاجتماعية على حساب مستحقيها الفعليين.

ورقة الطريق المنتهجة حديثا ستضع حتى المنتخبين أمام مسؤولياتهم في حماية عقار الدولة ومراقبة ما يجري في أقاليم اختصاصهم، خاصة ما تعلق بتفعيل أجهزة الرقابة واليقظة التقنية لرصد الخروق التي تتم غير بعيد عن أنظارهم، علما أن الحملة التي انطلقت لن تتوقف قبل تحقيق أهدافها، حسبما جاء في تعليمة المسؤول التنفيذي الأول في العاصمة.

وشددت التوصيات على تجنب "تصفية الحسابات، وعدم حرمان المواطنين من الحق في التسوية وفقا للشروط التي أقرها القانون المعمول به، إذا كانت الطلبات قد أودعت وعُرضت على المصالح المحلية المختصة".